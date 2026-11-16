 Kate Middleton și Prințul William, surprinși în metrou în timpul vizitei din India. Apariția neașteptată a prințesei a atras toate privirile
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FotoKate Middleton și Prințul William, surprinși în metrou în timpul vizitei din India. Apariția neașteptată a prințesei a atras toate privirile

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Kate Middleton a schimbat în ultimul moment programul oficial al vizitei din India și i s-a alăturat Prințului William într-o apariție surpriză la metroul din Mumbai. Vizita a avut loc în prima zi a turneului dedicat premiilor Earthshot, proiectul de mediu inițiat de moștenitorul tronului britanic.

Cum s-a afișat cuplul regal în metrou
Cum s-a afișat cuplul regal în metrou Foto: Profimedia

William și Kate au lăsat transportul regal deoparte

Inițial, Prințul de Wales urma să participe singur la evenimentul dedicat transportului urban sustenabil, însă Prințesa de Wales a decis să îl însoțească, spre surprinderea celor prezenți.

Cei doi au călătorit cu metroul din Mumbai pentru a promova soluțiile de transport ecologic și pentru a evidenția importanța dezvoltării infrastructurii moderne în marile orașe. Pentru această apariție, Kate Middleton a ales o rochie albastră elegantă și un accesoriu cu o semnificație aparte.

Prințesa a purtat o geantă realizată prin colaborarea dintre brandul DeMellier și compania SurpRice, care dezvoltă materiale inovatoare pe bază de paie de orez, ca alternativă sustenabilă la piele, potrivit People.

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Foto: Kesington Palace

Modelul special a fost creat pentru a marca ediția Earthshot Prize 2026 și simbolizează colaborarea dintre tehnologia britanică și cea indiană în domeniul materialelor ecologice.

În timpul deplasării cu metroul, Kate și William au discutat cu femei care conduc trenurile din rețeaua Mumbai Metro și cu reprezentanți ai unor companii britanice implicate în proiecte de infrastructură și transport în India. Vizita a pus accent și pe creșterea numărului de femei în domenii considerate tradițional masculine.

William a prezentat noi rezultate ale proiectului Earthshot

Vizita în India a fost și prilejul pentru Prințul William să anunțe o serie de colaborări importante între finaliștii și participanții la Earthshot Prize și companii internaționale. 

De asemenea, proiectul Matter, finalist Earthshot în anii anteriori, colaborează cu IKEA pentru dezvoltarea unor tehnologii capabile să reducă cantitatea de microplastice provenite din mașinile de spălat și ajunse în apele uzate.

Un alt proiect prezentat este Mahila Housing Trust, organizație care ajută comunitățile vulnerabile prin soluții de răcire a locuințelor și programe de protecție împotriva efectelor schimbărilor climatice.

În cadrul vizitei a fost anunțată și lansarea unui program inovator de asigurare destinat femeilor însărcinate afectate de valurile extreme de căldură.

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Foto: Kesington Palace

Totodată, compania Uber a încheiat un parteneriat cu Mahindra Last Mile Mobility, finalistă Earthshot, pentru accelerarea tranziției către ricșe electrice în India.

Trei zile dedicate mediului și inovației

Kate Middleton și Prințul William se află în Mumbai pentru trei zile de evenimente dedicate premiilor Earthshot. Inițiativa, lansată de moștenitorul coroanei britanice, are rolul de a identifica și susține proiecte capabile să ofere soluții concrete pentru problemele de mediu la nivel global.

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Foto: Kesington Palace

În cadrul vizitei, Prințul William participă și la Earthshot Impact Assembly, un forum care reunește finaliști și specialiști din domenii diverse pentru a discuta despre extinderea și finanțarea ideilor cu impact pozitiv asupra mediului.

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