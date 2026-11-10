 Irisha, apariție de peste 2.000 de euro la un eveniment monden! Ce a dezvăluit despre viața amoroasă
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Irisha, apariție de peste 2.000 de euro la un eveniment monden! Ce a dezvăluit despre viața amoroasă

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Irisha are motive să zâmbească! Stilista și influencerița a venit aseară la un eveniment monden într-o ținută pe care a estimat-o la aproximativ 2.000 de euro.

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banner Irisha jpg Foto: click.ro

Dincolo de alegerile vestimentare, aceasta ne-a vorbit despre bucuria unei noi relații și despre escapada pe care o pregătește la Viena, pentru târgul de Crăciun.

Obișnuită să se ocupe de imaginea vedetelor, Irisha își compune singură și propriile apariții. Pentru evenimentul de aseară, a ales o rochie de la un brand românesc, pantofi Jimmy Choo și un inel Swarovski. Întrebată la cât se ridică valoarea întregii ținute, a făcut un calcul aproximativ.

Am niște pantofi de la Jimmy Choo, această rochie este de la un brand românesc, inelul este de la Swarovski și cerceii sunt… nu mai știu ce sunt. Nu știu, în jur de 2.000 de euro”, a declarat Irisha pentru Click!

Suma include întreaga ținută, a precizat aceasta, iar pantofii reprezintă cea mai scumpă piesă a apariției sale.

Pantofii sunt cei mai scumpi…”, a explicat stilista vedetelor.

Irisha este din nou îndrăgostită: „Sper că de data asta așa e”

Pe plan sentimental, Irisha traversează o perioadă frumoasă. Întrebată cum o vor găsi sărbătorile de iarnă, a încercat inițial să răspundă în glumă, apoi a recunoscut că este îndrăgostită.

„Liniștită, puțin îndrăgostită, puțin… Îndrăgostită, da, îndrăgostită!”, a mărturisit ea, confirmând că este și fericită.

Noua relație i-a adus ceea ce căuta, însă Irisha preferă să lase timpul să arate cum vor evolua lucrurile. Își dorește, firește, o poveste de durată.

În principiu, da. Acum să vedem. Noi ne dorim tot timpul să fie ceea ce ne așteptăm, de viitor, de durată, să fie «forever». Dar nu cred că se întâmplă așa. Sper că de data asta așa e…”, ne-a spus aceasta.

Iar dragostea a apărut pe neașteptate, tocmai când nu credea că i se va întâmpla.

Când mă așteptam cel mai puțin. Mi se părea o glumă sau o vorbă aruncată în vânt. Dar așa e!”, a povestit Irisha.

Pregătește o escapadă la Viena

Pentru perioada sărbătorilor, stilista și-a făcut deja un plan: vrea să își ofere două zile la Viena, unde își dorește să se bucure de atmosfera târgului de Crăciun.

„Mi-am făcut un plan să merg la Viena, la târgul de Crăciun, cam două zile, nu prea mult timp, dar o să-mi rup două zile, pentru că e cel mai frumos târg de Crăciun din lume. Îmi place foarte mult!”,a mai declarat Irisha pentru Click!

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