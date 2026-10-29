Rihanna vs. Sydney Sweeney. Care dintre ele este „Regina lenjeriei intime”?

Ambele vedete au transformat senzualitatea într-un element important al imaginii lor publice, însă fiecare joacă după propriile reguli. Întrebarea este: cine merită titlul de „Regina lenjeriei intime”?

Foto: Instagram

Rihanna, mămica sexy

Cu brandul său Savage X Fenty, Rihanna a schimbat regulile jocului. Celebra cântăreață nu a promovat doar lenjerie intimă, ci o întreagă filozofie a încrederii în sine, a diversității și a libertății de exprimare.Mămică a trei copii mici, RiRi arată tuturor că formele voluptuoase sunt extrem de atrăgătoare. Și poate cineva s-o contrazică?

Foto: Instagram

Ararițiile ei publice spectaculoase, campaniile provocatoare și accentul pus pe trupuri de toate formele au transformat lenjeria intimă într-o declarație de atitudine. Pentru Rihanna, senzualitatea nu are o singură definiție și fiecare femeie merită să se simtă atrăgătoare în pielea ei.

Sydney Sweeney, o rivală pe merit

Sydney Sweeney vine dintr-o altă direcție: Hollywood, glamour și o imagine feminină care atrage instantaneu privirile. Actrița și-a extins prezența în industria lenjeriei intime mizând pe combinația dintre senzualitate, eleganță și spiritul viu al generației tinere.

Foto: Instagram

Aparițiile ei sexy publice și campaniile îndrăznețe în care s-a implicat au alimentat discuțiile în spațiul online și nu numai, mulți dintre fanii ei întrebându-se dacă nu cumva vedeta a mers prea departe cu imaginea ei sexy. Până la urmă, a pozat și nud...

Două stiluri, două interpretări diferite ale senzualității

Rihanna mizează pe un brand deja consacrat, pe diversitate și pe o experiență în fashion construită în jurul încrederii în sine. Sydney Sweeney aduce energia unei vedete de cinema, o imagine glamour și ambiția de a-și ocupa propriul loc în industria modei. Reușește oare?

Așadar, cine este „Regina lenjeriei intime”?

Dacă vorbim despre influență comercială, identitate de brand și schimbarea percepției asupra lenjeriei, Rihanna are un avantaj clar. Dacă ne referim la fascinația publicului pentru o nouă vedetă și la potențialul unei imagini de brand în plină dezvoltare, Sydney Sweeney urcă pe cea mai înaltă treaptă de pe podium.

Care este preferata ta - Rihanna sau Sydney?