 Cine sunt cei mai sexy bărbați din 2026. Numele surpriză care a cucerit publicul. „Am fost destul de emoţionat”
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Cine sunt cei mai sexy bărbați din 2026. Numele surpriză care a cucerit publicul. „Am fost destul de emoţionat”

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Peste 250.000 de cititori ai revistei People au decis cine sunt cei mai sexy bărbați ai anului 2026. Clasamentul aduce în prim-plan nume cunoscute din lumea filmului, a sportului și a muzicii, dar și câteva surprize. Fotbalistul Jude Bellingham, actorul Victor Alli din Bridgerton și Travis Kelce, soțul lui Taylor Swift, se numără printre vedetele care au impresionat publicul. În top și-a făcut loc și Levi McConaughey, fiul actorului Matthew McConaughey.

Cititorii revistei People au decis cine sunt cei mai sexy bărbați ai anului
Cititorii revistei People au decis cine sunt cei mai sexy bărbați ai anului Foto: colaj

Peste 250.000 de voturi au stabilit câștigătorii topului People 2026

Timp de o lună, cititorii revistei People și-au putut vota favoriții în cadrul clasamentului dedicat celor mai sexy bărbați din 2026. La finalul sondajului, peste 250.000 de voturi au desemnat câștigătorii celor 14 categorii.

Printre numele care au atras atenția se află Jude Bellingham. Chiar dacă naționala Angliei nu a reușit să câștige Cupa Mondială la fotbal, sportivul a obținut o victorie în preferințele publicului, fiind desemnat cel mai sexy star al competiției.

Victor Alli din „Bridgerton”, desemnat cel mai sexy actor dintr-o dramă de epocă

Costumele elegante și cămășile cu volane din producțiile de epocă au cucerit publicul, iar Victor Alli, actor cunoscut pentru apariția sa în serialul Bridgerton, a fost desemnat câștigătorul categoriei dedicate celor mai sexy actori din dramele istorice.

Pentru actor, rezultatul a venit cu emoții și cu sentimentul că face parte dintr-un fenomen urmărit de publicul din întreaga lume.

O experienţă suprarealistă. Este un spectacol atât de mare iubit de milioane de oameni din întreaga lume. Am fost destul de emoţionat la început”, a declarat actorul Victor Alli.

Succesul său confirmă interesul publicului pentru vedetele producțiilor de epocă, un gen care continuă să atragă spectatori prin poveștile romantice, decorurile spectaculoase și personajele carismatice.

Travis Kelce, desemnat cel mai sexy „tată de pisică”

Nici Travis Kelce nu a lipsit de pe lista câștigătorilor. Jucătorul de fotbal american, cunoscut și pentru relația cu Taylor Swift, a fost desemnat cel mai sexy „tată de pisică”.

Sportivul a intrat în această categorie după ce a devenit părinte adoptiv pentru cele trei feline ale proaspetei sale soții, Taylor Swift.

Distincția aduce o notă amuzantă clasamentului și demonstrează că, dincolo de notorietate și aspect fizic, simpatia publicului poate fi câștigată și prin detalii din viața personală a vedetelor.

Levi McConaughey, surpriza din clasamentul celor mai sexy bărbați

Unul dintre numele care ies în evidență în topul din 2026 este Levi McConaughey, fiul actorului Matthew McConaughey. La doar 18 ani, împliniți în luna iulie, tânărul a obținut cele mai multe voturi în categoria „cel mai sexy fiu al celui mai sexy bărbat în viață”.

Rezultatul are și o semnificație specială pentru familia McConaughey. Matthew McConaughey a primit titlul de „Cel mai sexy bărbat în viață” în 2005, iar acum fiul său atrage atenția publicului într-o categorie inspirată chiar de această distincție.

Cei doi au apărut împreună și pe marele ecran, în filmul Autobuzul pierdut.

Levi a vorbit și despre experiența de a juca alături de tatăl său, explicând că relația dintre personajele lor a făcut ca unele scene să fie mai dificile.

A fost o scenă dificil de jucat cu tatăl meu pentru că ne certăm şi n-avem o relaţie suficient de bună. Din fericire nu este aşa în viaţa reală”, a transmis actorul Levi McConaughey.

Declarația a stârnit interes tocmai prin contrastul dintre relația tensionată interpretată pe ecran și legătura reală dintre cei doi.

Jack Innanen, preferatul generației TikTok

Clasamentul People nu îi pune în prim-plan doar pe actorii consacrați și pe sportivii celebri. Gusturile publicului tânăr au fost reprezentate de Jack Innanen, actorul cunoscut pentru serialul Adulți, desemnat cea mai sexy vedetă prezentă pe TikTok.

De la Jude Bellingham și Victor Alli până la Travis Kelce, Levi McConaughey și Jack Innanen, topul celor mai sexy bărbați din 2026 reunește personalități din domenii diferite. Sondajul celor de la People arată că notorietatea, farmecul personal și apropierea de public pot transforma vedete din generații diferite în favoritele aceluiași clasament.

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