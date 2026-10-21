Ce fel de dovleci se sculptează pentru Halloween. Soiul cel mai potrivit pentru decorațiuni

Odată cu venirea toamnei, vitrinele, terasele și casele sunt invadate de decoruri tematice portocalii, iar alegerea unui dovleac pentru sculptat devine principala preocupare pentru cei care sărbătoresc această perioadă.

Cum recunoști cel mai potrivit dovleac pentru sculptat Foto: pexels

Un dovleac pentru sculptat are caracteristici tehnice și structurale diferite de cei destinați plăcintelor sau supelor-cremă.

Soiuri de dovleci potrivite pentru sculptat

Pentru a obține o decorațiune spectaculoasă și rezistentă, soiul de dovleac pentru sculptat trebuie să aibă o coajă suficient de maleabilă pentru a putea fi tăiată ușor, pereți interiori subțiri și o bază stabilă.

Tărtăcuțele sunt apreciate pentru rezistența lor deosebită, putând rezista intacte chiar și câțiva ani dacă sunt bine uscate. Printre cele mai populare varietăți ornamentale se numără:

Citrullina, cu fructe ovoid-eliptice, perfecte pentru aranjamente de masă;

Piriformis, varietate recunoscută după fructele sale simpatice în formă de pară;

Oviformis, caracterizată prin fructe ovoidale decorate în nuanțe spectaculoase de verde cu alb;

Cucurbita maxima, cunoscută pentru fructele viu colorate sub formă de turban.

De unde provine traditia dovleacului sculptat

Sculptarea dovlecilor sub formă de felinare, cunoscute la nivel internațional drept „Jack-o’-Lanterns”, reprezintă cel mai emblematic obicei de toamnă.

Rădăcinile acestei practici se regăsesc în vechea Irlandă și în festivalul celtic Samhain, care marca trecerea spre iarnă și noaptea în care granița dintre lumea celor vii și a celor morți devenea permeabilă.

Înainte de a se folosi un dovleac pentru sculptat, irlandezii și scoțienii scobeau napi, gulii sau cartofi mari, introducând cărbuni aprinși în interior pentru a ține la distanță spiritele rătăcitoare. Obiceiul se sprijină pe legenda lui Stingy Jack (Jack cel Zgârcit), un personaj viclean și bețiv care l-a păcălit pe Diavol de mai multe ori. După moarte, din cauza păcatelor sale, sufletul lui Jack a fost refuzat la porțile Raiului, dar și în Iad, fiind blestemat să cutreiere întunericul pământesc pentru eternitate. Drept unică sursă de lumină, Jack a primit un tăciune aprins din focul iadului, pe care l-a așezat într-o gulie scobită.

Tot din tradițiile medievale europene provine și faimosul obicei „Trick-or-Treat” („Păcăleală sau dulciuri”). În trecut, copiii și persoanele nevoiașe colindau gospodăriile cerând prăjituri sau mâncare în schimbul rugăciunilor făcute pentru sufletele celor decedați. Astăzi, cei mici îmbracă costume tematice și cer bomboane, amenințând simpatic cu o mică farsă în caz de refuz.

Cand pica Halloween in 2026

Evenimentul este celebrat la nivel global în fiecare an în noaptea de 31 octombrie, în ajunul sărbătorii creștine apusene cunoscute sub numele de Ziua Tuturor Sfinților, potrivit euronews.

În anul 2026, data de 31 octombrie cade într-o zi de sâmbătă. Această poziționare în weekend le oferă amatorilor de petreceri tematice și copiilor ocazia ideală de a organiza ateliere speciale în care să pregătească un dovleac pentru sculptat, să își etaleze costumele și să meargă la colindat fără presiunea orelor de școală sau de serviciu a doua zi.