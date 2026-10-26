De ce nu a mers Dorian Popa la înmormântarea tatălui său. Ce se întâmpla, de fapt, între cei doi

Dorian Popa a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, marcată de despărțirea părinților. Vloggerul avea doar 14 ani când tatăl său a plecat din familie, iar această experiență a lăsat urme pe care nici trecerea timpului nu le-a șters complet. Deși spune că a reușit să-l ierte, amintirile din acea perioadă continuă să-i provoace sentimente neplăcute.

Dorian Popa, mărturisiri dureroase despre tatăl său Foto: captură video

Invitat în podcastul „Teorie și Practică”, creatorul de conținut a rememorat momentele din adolescență și a vorbit despre relația pe care a avut-o cu tatăl său. Dorian Popa a povestit că a rămas alături de mama sa, care lucra ca profesoară, și de fratele său mai mare. Recent, o fotografie în care apare și tatăl său i-a readus în atenție amintiri pe care nu le poate privi fără o anumită neliniște.

„Ne-a părăsit în jurul vârstei de 14 anișori aveam eu, 16 fratele meu, mama mea o dulceață, dar severă ca întotdeauna și tatăl meu, din păcate, a lăsat un gust amar, însă am învățat cu anii să îl iert, asta nu înseamnă că nu mă liniștește din punct de vedere energetic când îl văd”, a declarat Dorian Popa, în podcastul „Teorie și Practică”.

Conflictul care a urmat după divorțul părinților

Despărțirea părinților nu a fost singura încercare prin care a trecut familia vloggerului. Potrivit relatărilor sale, după divorț au existat neînțelegeri legate inclusiv de locuința în care acesta a crescut. Tatăl său ar fi solicitat jumătate din apartament, o cerere care ar fi pus-o pe mama lui Dorian Popa într-o situație dificilă, având în vedere veniturile modeste pe care le obținea din meseria de profesoară.

Vloggerul a rememorat acele conflicte și a explicat de ce consideră că perioada respectivă a fost una dintre cele mai apăsătoare din copilăria sa. Dincolo de problemele financiare și de tensiunile dintre părinți, acesta spune că regretul cel mai mare este legat de relația pe care și-ar fi dorit să o aibă cu tatăl său.

„La noi a fost urât, cu războaie verbale, financiare, a lăsat-o pe maică-mea în stradă, pentru că în momentul în care îi ceri unei femei care este profesoară cu un salariu de de 1.700 de lei pe vremea aia, chiar 1.300 de lei dacă nu îmi amintesc rău, îi ceri jumătate apartament, cum să ți-l dea? Vânzându-l și dându-l jumătate în chirie (...) Cu siguranță cea mai grea (n.r. perioada respectivă a fost cea mai grea din copilăria lui).

Lucrul care mă doare cel mai tare este că nu mi-aș fi dorit să mă susțină dintr-un anumit punct de vedere, ci să mă bucur și eu de moșulică al meu, căruia îi spui tata (...) Sunt sigur că singurătatea o apăsă pe mama, deși încearcă să arate cu brio că nu”, a mai spus vloggerul.