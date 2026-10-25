 Ozana Barabancea, fotografie rară alături de fiica sa, Gloria. Mesajul emoționant transmis de artistă
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Ozana Barabancea, fotografie rară alături de fiica sa, Gloria. Mesajul emoționant transmis de artistă

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Ozana Barabancea este o mamă mândră de copiii săi, Andrew și Gloria, pe care îi are din căsnicia cu pianistul Sorin Terinte, fostul ei soț. Recent, celebra soprană a publicat pe rețelele de socializare o fotografie rară alături de fiica sa, iar mesajul care a însoțit imaginea a fost unul plin de emoție.

Ozana Barabancea, mesaj emoționant pentru fiica sa
Ozana Barabancea, mesaj emoționant pentru fiica sa Foto: Facebook.

Ajunsă la vârsta de 20 de ani, Gloria a crescut și s-a transformat într-o tânără elegantă, care îi aduce bucurie mamei sale. Cele două au apărut împreună într-o imagine în care sunt îmbrăcate elegant și țin în mâini un buchet de flori, surprinzând un moment special din relația lor.

Mesajul emoționant transmis de Ozana Barabancea fiicei sale

Ozana Barabancea a împărtășit fotografia cu urmăritorii săi din mediul online și i-a transmis fiicei sale un mesaj plin de dragoste și recunoștință. Cuvintele artistei reflectă legătura specială dintre mamă și fiică, dar și bucuria de a o avea pe Gloria în viața sa.

„Scumpa mea fiică, îți mulțumesc ca exiști și ca ești așa cum ești ! Te iubesc!”

Ozana Barabancea: „Prefer să fie oameni cu meserie decât vedete”

După divorțul de Sorin Terinte, Ozana Barabancea s-a ocupat de creșterea celor doi copii ai săi, Andrew și Gloria, care au ajuns adulți în toată firea. Artista a încercat să le ofere o educație solidă și să îi învețe să devină independenți financiar, punând accent pe muncă și pe dezvoltarea unei meserii, în detrimentul dorinței de a deveni celebri.

Experiența acumulată de-a lungul carierei a făcut-o pe soprană să privească showbizul cu realism. Astfel, Ozana Barabancea și-a dorit ca Andrew și Gloria să învețe muzică și să își construiască propriul drum profesional, fără să fie atrași exclusiv de statutul de vedetă.

„Prefer să fie oameni cu meserie decât vedete cărora li se urcă orgoliul la cote prea înalte. Așa se întâmplă când ești vedetă, din păcate, ți se urcă la cap și asta dăunează grav sufletului. Am preferat să le dau o pâine în mână. I-am învățat să facă muzică, nu să fie vedete. Vedetismul poate apărea sau nu în timp, dacă meseria lor se transformă în carieră, dar trebuie muncă și putere să înduri. Și eu am îndurat multe palme după ceafă, dacă vreți, dar sunt persoane cărora trebuie să le mulțumesc că m-au învățat muzică”, a declarat Ozana Barabancea pentru Unica

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