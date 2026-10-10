Ozana Barabancea, primele vești după liftingul facial. Cum arată vedeta: „Sunt foarte fericită”

Ozana Barabancea continuă schimbările de imagine care au transformat-o în ultimul an. După ce a reușit să slăbească peste 37 de kilograme, artista a apelat și la o intervenție de lifting facial, iar acum a dezvăluit cum se simte la puțin peste o lună de la operație. Vedeta este încântată de rezultat și a povestit pe rețelele sociale prin ce experiență a trecut, dar și care a fost una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat în perioada recuperării.

Cum arată Ozana Barabancea, la o lună după operația de lifting facial Foto: arhiva Click!

Soprana în vârstă de 57 de ani le-a împărtășit urmăritorilor săi detalii despre recuperare și despre schimbările pe care le observă după intervenția estetică. Ozana Barabancea nu și-a ascuns bucuria și a mărturisit că rezultatul este cel pe care și l-a dorit, chiar dacă procesul de vindecare a fost unul care i-a pus răbdarea la încercare.

Ozana Barabancea, primele declarații după liftingul facial

Artista a explicat că a trecut o lună și două zile de la operație și că se simte foarte bine. Deși recuperarea nu a fost lipsită de provocări, vedeta este mulțumită de felul în care evoluează lucrurile.

„Am avut o intervenție extraordinară de facelifting. Sunt la o lună și două zile de la operație. Sunt foarte fericită că am rezultatul dorit. Mă simt foarte bine. Vă spun că este o operație ce nu doare. Eu nu mă vindec foarte bine, dar sunt mulțumită de rezultat și am învățat un lucru extraordinar de util pe viață, şi anume răbdarea”, a spus Ozana Barabancea într-un video publicat pe Instagram.

Un alt moment care i-a adus bucurie a fost acela în care a putut reveni la unele dintre activitățile obișnuite. Vedeta a povestit că, după perioada în care a avut nevoie de ajutor pentru îngrijirea personală, a reușit să se coafeze din nou.

„Nu vă dați seama cât de fericită sunt că, după o lună și două zile, pot să mă coafez. La o lună și două zile de la operație am dreptul să mă coafez. Încă nu mă vopsesc. Mi-era dor și mulțumesc tuturor fetelor care au avut grijă de mine și m-au spălat pe cap cu săpun antibacterian. O, Doamne! Și da, și iată că încep să mă mișc și eu ca omul”, a mai adăugat artista.

Ozana Barabancea a slăbit 37 de kilograme într-un an

Liftingul facial vine după o perioadă în care soprana a trecut printr-o transformare fizică importantă. În mai puțin de un an, aceasta a reușit să slăbească aproximativ 37 de kilograme, schimbare care a determinat-o să acorde o atenție sporită aspectului său fizic.

Artista a vorbit deschis despre etapele prin care a trecut și despre deciziile luate pentru a-și îmbunătăți aspectul. În urmă cu câteva luni, Ozana Barabancea a apelat și la o intervenție de ridicare a sânilor, cu implant mamar.

Schimbările nu s-ar opri aici. După pierderea considerabilă în greutate, artista a anunțat că intenționează să recurgă la o nouă procedură estetică, de această dată în zona de la baza gâtului. Potrivit declarațiilor sale, în urma slăbirii a rămas cu un exces de piele în acea zonă, pe care își dorește să îl corecteze.