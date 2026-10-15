Ozana Barabancea refuză să joace într-o scenă de teatru! Ce se întâmplă în spatele cortinei: „Blestemele sunt reale”

Ozana Barabancea este una dintre artistele cunoscute ale scenei românești, iar de-a lungul carierei sale a avut parte de numeroase experiențe. Recent, soprana a dezvăluit că a refuzat să participe la o scenă dintr-o operă despre care circulă legende potrivit cărora ar fi blestemată.

Ozana Barabancea. Foto: Instagram

Este vorba despre „Macbeth”, de William Shakespeare, o poveste care, potrivit artistei, a stârnit teamă în rândul celor care au lucrat la montarea spectacolului.

Ozana Barabancea a refuzat să participe la o scenă din „Macbeth”

Opera „Macbeth”, inspirată de celebra tragedie scrisă de William Shakespeare, este asociată de-a lungul timpului cu numeroase superstiții din lumea teatrului. În jurul acestei povești circulă legende despre presupuse incidente și evenimente tragice petrecute în timpul repetițiilor sau al spectacolelor, iar unii artiști preferă să evite anumite scene din cauza acestor credințe.

Ozana Barabancea a povestit că a refuzat să participe la o scenă în care corul rostește blesteme. Soprana a vorbit și despre trei angajați ai teatrului care, potrivit declarațiilor sale, au murit în decurs de numai câteva săptămâni.

„Nimeni nu se bagă la Macbeth pentru că se știe, prin tradiție, că Macbeth este, de fapt, un ritual unde blestemele sunt reale și nouă ne-au murit trei colegi în timpul repetițiilor. Unul din cor a murit pe trecerea de pietoni, croitorul de la bărbați, de la figurație, a murit și el, și o altă doamnă de la personalul din operă. Dar toți trei au murit în decursul a trei săptămâni.

Se spune că Macbeth este opera blestemată și în orice teatru ar exista jertfe. Pentru că, într-adevăr, în actul doi există aceste blesteme care se cântă de către cor. Eu am refuzat să intru în această scenă”, a spus Ozana Barabancea.

Cum se simte artista după operația de lifting facial

Ultima perioadă din viața Ozanei Barabancea a fost marcată de mai multe transformări fizice. După ce a slăbit considerabil, artista a continuat să acorde atenție aspectului său fizic și a apelat la noi intervenții estetice. Cea mai recentă a fost o operație de lifting facial, în urma căreia soprana spune că a obținut rezultatul dorit.

Ozana Barabancea, mulțumită de rezultatul operației de lifting facial

Ozana Barabancea le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare cum se simte după intervenția estetică. Artista a dezvăluit că a trecut o lună și două zile de la operație și că este mulțumită de rezultat, chiar dacă procesul de vindecare nu a fost unul tocmai ușor pentru ea.

„Am avut o intervenție extraordinară de facelifting. Sunt la o lună și două zile de la operație. Sunt foarte fericită că am rezultatul dorit. Mă simt foarte bine. Vă spun că este o operație ce nu doare. Eu nu mă vindec foarte bine, dar sunt mulțumită de rezultat și am învățat un lucru extraordinar de util pe viață, şi anume răbdarea”, a spus Ozana Barabancea într-un videoclip publicat pe Instagram.

Artista a revenit treptat la rutina de îngrijire

Pe lângă rezultatul intervenției, Ozana Barabancea s-a declarat încântată și de faptul că poate reveni treptat la activitățile obișnuite de îngrijire personală. Soprana a mărturisit că, după o lună și două zile de la operație, a primit permisiunea de a se coafa, însă încă nu se poate vopsi.

Artista le-a mulțumit și persoanelor care au ajutat-o în perioada de recuperare, inclusiv celor care au avut grijă de părul său după intervenție.

„Nu vă dați seama cât de fericită sunt că, după o lună și două zile, pot să mă coafez. La o lună și două zile de la operație am dreptul să mă coafez. Încă nu mă vopsesc. Mi-era dor și mulțumesc tuturor fetelor care au avut grijă de mine și m-au spălat pe cap cu săpun antibacterian. O, Doamne! Și da, și iată că încep să mă mișc și eu ca omul”, a mai adăugat artista.