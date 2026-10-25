Atac violent în familie! O tânără de 21 de ani a murit, iar mama sa este în stare critică. Cine este suspectul

O dispută familială degenerată a dus la moartea unei tinere de doar 21 de ani și la rănirea gravă a mamei sale în vârstă de 60 de ani, ambele fiind bătute cu o cruzime greu de imaginat în interiorul propriului apartament.

O tânără de 21 de ani, ucisă într-un atac violent Foto: pexels

Principalul suspect este chiar fiul, respectiv fratele victimelor, un tânăr de 24 de ani care a reușit să se facă nevăzut înainte ca forțele de ordine să pătrundă în locuință și care este căutat acum de poliție în tot departamentul Côte-d'Or.

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Conform datelor furnizate de postul de televiziune BFMTV, atacul a avut loc pe fondul unor tensiuni și violențe intrafamiliale. Ajunși la fața locului în jurul orei 03:00, oamenii legii au descoperit un tablou de coșmar. Tânăra de 21 de ani nu mai prezenta semne vitale, în timp ce mama acesteia a fost preluată în agonie de echipajele medicale și transportată de urgență la spital.

Procurorul din Dijon, Arnaud Viornery, a oferit primele concluzii ale cercetării de la fața locului, menționând că loviturile au fost aplicate cu o forță oarbă:

„Potrivit primelor informații, cele două victime ar fi fost lovite cu un obiect metalic. În apartament a fost descoperită o bară de tracțiuni care prezenta urme de sânge.”

Medicii sunt extrem de rezervați în ceea ce privește evoluția femeii de 60 de ani, internată în stare critică cu traumatisme craniene severe și leziuni majore la nivelul membrelor superioare.

Potrivit cotidianului regional Le Bien Public, trupul neînsuflețit al fetei de 21 de ani va fi supus unei autopsii amănunțite pentru a stabili cronologia exactă a loviturilor fatale, spun jurnaliștii Observator.

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Suspectul principal este fratele tinerei ucise. Imediat după comiterea actelor de violență extremă, bărbatul de 24 de ani a fugit din apartament, profitând de minutele scurse până la alertarea autorităților.

Parchetul din Dijon a deschis un dosar penal complex pentru omor calificat și tentativă de omor asupra unui ascendent, ancheta fiind preluată de poliția judiciară. Echipajele de jandarmi și polițiști au instituit filtre rutiere și desfășoară percheziții și verificări în toate zonele frecventate de fugar. Anchetatorii încearcă să reconstituie firul evenimentelor din acea noapte pentru a stabili conflictul care a declanșat furia oarbă a tânărului.