 Cine este tânăra care va reprezenta România la Miss Universe 2026. Sabina Parmac-Gabriela are 21 de ani și are un parcurs impresionant în sport, modă și educație
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Cine este tânăra care va reprezenta România la Miss Universe 2026. Sabina Parmac-Gabriela are 21 de ani și are un parcurs impresionant în sport, modă și educație

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Sabina Parmac-Gabriela a câștigat titlul Miss Universe România 2026 și va reprezenta țara noastră la competiția internațională din Puerto Rico, programată pentru 24 noiembrie. La doar 21 de ani, tânăra are un parcurs care îmbină sportul de performanță, modelingul internațional și studiile în domeniul psihologiei, iar noul titlu îi oferă șansa de a se face remarcată pe una dintre cele mai cunoscute scene ale concursurilor de frumusețe.

Sabina Parmac-Gabriela a câștigat titlul Miss Universe România 2026
Sabina Parmac-Gabriela a câștigat titlul Miss Universe România 2026 Foto: Instagram

Sabina Parmac-Gabriela, desemnată Miss Universe România 2026. Mesajul transmis de organizatori

Sabina Parmac-Gabriela este câștigătoarea ediției naționale Miss Universe România 2026, după finala desfășurată la București, în cadrul căreia participantele au fost evaluate pentru eleganță, naturalețe și prezență scenică.

Victoria sa marchează începutul unui nou capitol, într-un moment în care se pregătește să reprezinte România în fața unui public internațional. Reprezentanții competiției au anunțat rezultatul pe rețelele sociale și au evidențiat prestația care a ajutat-o să obțină titlul.

Cu încredere, naturalețe și grație, a cucerit scena și juriul, iar de aici începe un capitol cu totul nou”, au transmis organizatorii.

Câștigătoarea va avea ocazia să își prezinte personalitatea și parcursul în cadrul competiției internaționale, unde reprezentantele mai multor țări se vor reuni pentru cea de-a 75-a ediție Miss Universe.

Când are loc Miss Universe 2026 și unde va concura reprezentanta României

Ediția Miss Universe din 2026 este programată pe 24 noiembrie, în Puerto Rico, și marchează 75 de ani de la lansarea concursului internațional de frumusețe.

Pentru Sabina Parmac-Gabriela, participarea reprezintă o oportunitate de a promova România în fața unei audiențe globale și de a aduce în prim-plan cultura, valorile și identitatea țării noastre.

Drumul către titlul național a început cu un casting online, la care s-au înscris candidate interesate să reprezinte România pe scena internațională. Selecția a continuat prin mai multe etape de evaluare, iar participantele care au trecut de acestea au ajuns în finala organizată la București. Sabina a fost încoronată în weekend, obținând astfel dreptul de a reprezenta țara la competiția din Puerto Rico.

Cine este Sabina Parmac-Gabriela. De la volei de performanță la modeling internațional

La 21 de ani, Sabina Parmac-Gabriela are un parcurs care reunește experiențe din domenii diferite, de la sportul de performanță și industria modei până la educație și dezvoltare personală.

Înainte de a-și consolida prezența în lumea concursurilor de frumusețe, aceasta a practicat volei timp de opt ani, inclusiv în lotul național feminin. Experiența sportivă i-a oferit ocazia să se familiarizeze cu disciplina, pregătirea constantă și munca în echipă, elemente importante și în parcursul său ulterior.

Ulterior, Sabina și-a îndreptat atenția către modelingul internațional, participând, în urmă cu câteva luni, la Milano Fashion Week, potrivit informațiilor publicate de Business Lounge.

De-a lungul timpului, tânăra a participat la mai multe concursuri de frumusețe și a obținut titluri precum Miss România, Vice Miss România International și Miss Earth România. Noul titlu Miss Universe România 2026 adaugă o nouă etapă importantă în experiența sa competițională.

Ce studii are Sabina Parmac-Gabriela și ce planuri de viitor și-a propus

Dincolo de activitatea din sport și modă, Sabina Parmac-Gabriela și-a acordat o atenție deosebită educației. Potrivit informațiilor publicate de Business Lounge, aceasta a studiat la Oxford și Cambridge și a efectuat un internship într-un spital de psihiatrie din Londra.

În prezent, este studentă la Psihologie, un domeniu care se leagă de interesul său pentru oameni, educație și sprijinirea tinerilor.

Pe termen lung, Sabina își dorește să se implice în inițiative cu impact social, inclusiv în proiecte dedicate educației și dezvoltării tinerilor. Printre obiectivele sale se numără și dezvoltarea unor organizații neguvernamentale prin intermediul cărora să contribuie la schimbări concrete în comunitate.

Prin experiența acumulată în sport, modeling și educație, noua Miss Universe România 2026 se pregătește pentru următoarea provocare: reprezentarea țării la competiția internațională din Puerto Rico, unde va avea ocazia să își prezinte povestea și să concureze alături de reprezentante din întreaga lume.

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