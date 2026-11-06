Ce se întâmplă, de fapt, între Anca Țurcașiu și Călin! Artista a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația lor

Anca Țurcașiu a vorbit deschis despre relația pe care o trăiește alături de Călin Șerban și despre schimbările pe care le-a făcut în viața ei de când formează un cuplu cu acesta. Invitată în podcastul realizat de Liana Stanciu, artista a povestit ce a învățat de la partenerul său și cum a descoperit bucuria lucrurilor simple. Printre cele mai importante lecții se numără răbdarea, liniștea și capacitatea de a se bucura de momentele în care nu trebuie să facă nimic.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban Foto: Instagram

Vedeta a explicat că între ea și Călin există o diferență de ritm, pe care au transformat-o într-un detaliu simpatic al relației lor. Dacă ea este obișnuită să fie mereu în mișcare, partenerul său preferă să ia lucrurile pe îndelete. „Cele mai cuvinte folosite de noi în relația noastră sunt următoarele: eu îi spun lui «hai» și el îmi spune mie «stai»”, a povestit Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu a învățat să se bucure de liniște alături de Călin

Artista a recunoscut că, înainte de această relație, nu era obișnuită să își acorde timp pentru odihnă. Avea mereu ceva de făcut, se ocupa de treburile casnice și trecea rapid de la o activitate la alta. În schimb, Călin a ajutat-o să descopere că există și momente în care cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te oprești.

Un exemplu este obiceiul partenerului ei de a-și face siesta după masă. Pentru Anca, care mărturisește că nu a stat aproape niciodată fără să aibă ceva de rezolvat, această rutină a reprezentat o adevărată schimbare.

„Eu, Doamne, deci n-am stat în viața mea, m-am ridicat, am spălat, am fugit, am făcut aia, am făcut aia. Nu, am învățat să stau, să stau”, a povestit vedeta.

Mai mult, cei doi au început să transforme odihna într-un ritual pe care îl împărtășesc. Se așază împreună pe canapea, se țin de mână și stau câteva momente cu ochii închiși, bucurându-se pur și simplu de prezența celuilalt.

„Ba chiar ne și așezăm pe canapea. Stăm așa de mână, puțin cu ochii închiși. Ne facem siesta”, a dezvăluit Anca Țurcașiu.

„Am învățat să trăiesc în energie feminină”

Dincolo de momentele de relaxare, artista spune că relația cu Călin a ajutat-o să se redescopere și să își schimbe perspectiva asupra vieții. A învățat să petreacă timp cu ea însăși, să aprecieze activitățile mărunte și să nu mai simtă permanent nevoia de a avea ceva de făcut.

„Am învățat să stau cu mine, să mă bucur de lucrurile simple, să petrec timp cu mine, să-mi placă să fac lucruri mici și să mă bucur de ele. Știi, am învățat foarte multe datorită lui”, a mărturisit vedeta.

Anca a vorbit și despre firea partenerului său, pe care îl descrie ca fiind un om așezat, cumpătat și înțelept. Potrivit artistei, Călin Șerban are un ritm de viață diferit de cel cu care era ea obișnuită, iar această diferență a ajutat-o să privească altfel timpul și momentele petrecute împreună.

„Ardelean și Rac, așezat, cumpătat, înțelept, știi, totul e așa lent, viața trebuie să trăim, să ne bucurăm”, a spus Anca Țurcașiu.

Un alt aspect despre care artista a vorbit cu sinceritate a fost schimbarea pe care a simțit-o în felul în care își trăiește feminitatea. Ea a mărturisit că, înainte de relația cu actualul partener, era obișnuită să preia inițiativa și să se ocupe singură de foarte multe lucruri.

„Am învățat să trăiesc în energie feminină”, a declarat aceasta, recunoscând că nu simțea că trăia astfel înainte.