Bursucu, dezvăluiri emoționante despre familia sa! Cum l-a schimbat celebritatea și ce spune despre cele două fiice

Adrian Cristea, cunoscut publicului drept Bursucu, a făcut dezvăluiri emoționante despre familia sa, dar și despre felul în care celebritatea și popularitatea dobândite de-a lungul carierei în televiziune i-au influențat viața.

Bursucu și soția lui, Andreea. Foto: Arhiva Click!

Pe plan personal, prezentatorul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Andreea, femeia cu care formează un cuplu de 15 ani și cu care s-a căsătorit în urmă cu trei ani. Cei doi au împreună o fetiță, Anays, iar Bursucu este și tatăl vitreg al Alessiei, fiica soției sale dintr-o relație anterioară.

Ce spune Bursucu despre soția sa și cele două fiice

Într-un interviu, omul de televiziune a vorbit despre relația cu Andreea și a mărturisit că îi este recunoscător pentru înțelegerea și sprijinul pe care i le oferă. Când vine vorba despre fiicele sale, prezentatorul spune că acestea nu îi calcă neapărat pe urme, ci par să fi moștenit mai degrabă înclinațiile mamei lor. În timp ce fiica cea mare este atrasă de machiaj și de alte domenii, mezina pare să aibă înclinații artistice.

„Ne iubim, ne respectăm și îi mulțumesc din suflet pentru toată înțelegerea pe care o are în ceea ce mă privește. Copiii nu-mi calcă pe urme... Nu! Soției să-i calce pe urme, nu mie. Cea mare nu are nicio treabă cu lumea showbiz-ului. Cea mică, da, îi place pe scenă, îi place să danseze... Dar cea mare deloc. Nimic, nu! A dansat, a făcut, dar nu... Ea vrea altceva, vrea make-up, vrea alte treburi.

Cea mică, da, ei îi place să danseze, să cânte... Am dus-o să facă sport, pentru că eu cred că orice copil are nevoie de sport. Dar, uite, țin niște show-uri la Aqua Magic, vara, pe scenă, unde sunt 500 - 1.000 de oameni în fiecare zi în fața scenei, iar ea se urcă pe scenă, pentru că are un moment în spectacolul meu, și se descurcă minunat, îi place și își dorește”, a încheiat Adrian Cristea interviul pentru Libertatea.

Bursucu, despre celebritate și viața pe care o trăiește acum

Bursucu s-a făcut remarcat de-a lungul anilor prin numeroasele emisiuni pe care le-a prezentat, iar în prezent se ocupă și de propriul podcast. Chiar dacă a cunoscut succesul și popularitatea, acesta susține că a rămas același om muncitor și visător, care își dorește să evolueze prin propriile eforturi.

„Acum am rămas același băiat visător care muncește fără să își pună limite. Și tot ce îmi doresc este să reușesc prin muncă și dacă reușesc să mă mai și placă oamenii din echipa mea, ar fi perfect. În momentul ăsta n-aș schimba nimic din viața mea. Eu sunt un om foarte fericit și am o viață superbă. Știu că doar proștii sunt mega fericiți, știu și asta! Dar îmi asum să fiu prost sau cum se zice... Că toată lumea își asumă astăzi câte ceva.”

„Am meseria pe care mi-am dorit-o și fac ceea ce-mi place”

Prezentatorul a explicat și de ce se consideră un bărbat împlinit. Pentru el, sănătatea familiei, iubirea soției și meseria pe care o practică sunt motive suficiente pentru a spune că are o viață frumoasă.

„O să-ți spun și de ce sunt fericit, ca să argumentez. Eu sunt sănătos, am familia sănătoasă, am o familie frumoasă, am doi copii minunați, sănătoși și frumoși, am o soție care îmi înțelege meseria, care mă iubește și mă respectă. Am meseria pe care mi-am dorit-o și fac ceea ce-mi place. Și n-am de ce... Ce, să fiu ipocrit acum și să zic: «Ahh, nu... sunt așa...». Nu! Chiar sunt un om fericit”, a mai spus Bursucu.