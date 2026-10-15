Bursucu, fotografie rară alături de soția sa. Ce dezvăluiri a făcut la 3 ani de la nunta cu Andreea

Adrian Cristea, cunoscut de publicul român și din showbiz drept Bursucu, este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune. Pe plan personal, acesta se bucură de o familie frumoasă și împlinită, pe care preferă să o țină cât mai departe de ochii publicului.

Bursucu și Andreea. Foto: Instagram

De curând, el și Andreea au aniversat trei ani de la căsătorie, iar prezentatorul a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu cei doi, însoțită de un mesaj emoționant.

Bursucu și Andreea au sărbătorit trei ani de la căsătorie

De mai bine de un deceniu, Bursucu și Andreea formează un cuplu și au construit împreună o familie frumoasă. Cei doi au o fetiță, Anays, iar prezentatorul este și tatăl vitreg al Alessiei, fiica Andreei dintr-o relație anterioară.

Cu ocazia aniversării a trei ani de la căsătorie, Bursucu a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, în care și-a exprimat dragostea pentru soția sa și bucuria de a avea familia la care a visat mereu.

„Acum 3 ani ți-am spus «da», dar inima mea te alesese de mult. Dacă aș lua viața de la capăt, tot spre tine aș merge. Îți mulțumesc că lângă tine mă simt acasă. Alături de tine și de copiii noștri am familia perfectă la care am visat mereu. Sunt mega fericit cu voi. La mulți ani nouă, iubirea mea! Să îmbătrânim ținându-ne de mână. Te iubesc!”

Cum l-a ajutat Alessia pe Bursucu să înțeleagă ce înseamnă să fii tată

Chiar dacă nu este fiica sa biologică, Alessia a avut un rol important în viața lui Bursucu și l-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă să fii tată și ce presupune creșterea unui copil. În urmă cu ceva timp, omul de televiziune a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu adolescenta și despre răbdarea de care aceasta a dat dovadă în perioada în care el învăța să se adapteze rolului de părinte.

Prezentatorul a mărturisit că experiența alături de Alesia l-a ajutat inclusiv în relația cu fiica sa mai mică. Acesta a vorbit cu apreciere despre maturitatea adolescentei și despre felul în care legătura lor s-a consolidat de-a lungul timpului.

„Eu am reușit să am o relație bună cu fiica cea mică datorită Alessiei. Eu am învățat cu Alessia cum se crește un copil. Iar copilul ăsta a avut o răbdare cu mine, crede-mă. Și eu am dat în străchini, dar pe mine m-a ajutat Dumnezeu să am un copil înțelept, așa cum era ea, mică, era foarte înțeleaptă, înțelegea că tati nu a înțeles situația, dar «Tati o să își revină, tati mă iubește». Și asta ne-a apropiat foarte tare, iar pe mine m-a ajutat foarte mult în relația cu asta mică.”

„Nu ascunde absolut nimic, vorbește deschis despre orice”

Bursucu și familia lui. Foto: Facebook

De asemenea, acesta a mai spus că Alessia are o relație extrem de apropiată și este mult mai prietenă cu mama sa, lucru pe care Bursucu îl consideră normal. Totodată, apreciază faptul că adolescenta este sinceră și transparentă cu ei și nu le ascunde nimic.

„Suntem prieteni, da. E adevărat că prietenă mai bună e cu maică-sa și e și normal să fie așa. Dar la 17 ani nu ascunde absolut nimic, vorbește deschis despre orice”, a declarat Bursucu pentru Cancan.ro.