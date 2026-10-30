Clipe de coșmar pentru o cântăreață din România. A fost la un pas de moarte pe scenă. „Rămâneam fără aer”

O artistă cunoscută din România a trecut prin momente extrem de grele, fiind chiar la un pas de moarte. Totul s-a întâmplat chiar pe scenă. Cântăreața a simțit că rămâne fără aer și că nu mai poate să respire.

O artistă a ajuns de la spital direct de la concert. Foto: shutterstock

Cântăreața de muzică populară, Diana Ionescu, a povestit drama prin care a trecut, în timpul probelor de sunet. Artista a povestit despre momentele prin care a trecut chiar înainte de un eveniment. A făcut șoc anafilactic pe scenă.

Artista care a fost pe cale să moară pe scenă

Diana Ionescu a simțit, în timpul unor probe de sunet, că rămâne fără aer. Cântăreața are intoleranță la lactoză și a făcut șoc anafilactic. Aceasta a ajuns pe mâna medicilor la sfârșitul evenimentului. La spital i s-a administrat adrenalină timp de opt ore. Acum este recunoscătoare pentru faptul că a scăpat.

„Eram la un eveniment și simțeam că nu pot să duc la bun sfârșit. Simțeam că mă sufoc, rămâneam fără aer, m-am inflamat toată. Pur si simplu, în timpul probelor de sunet am avut o stare pe care nu am mai simțit-o, chiar dacă am intoleranță la lactoză și gluten de ceva ani.

Am mers mai departe, nu voiam să le stric oamenilor evenimentul. Am așteptat să ajung în oraș și m-am dus la spital. M-am rugat la Dumnezeu să găsesc un personal ok și Dumnezeu m-a ajutat. Eram foarte speriată. Mi s-a administrat adrenalină. Am stat 8 ore cu adrenalină. Mi-au spus că puteam să mă sufoc”, a declarat Diana Ionescu, în exclusivitate, pentru Știrile Antena Stars, scrie spynews.ro.

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Dieta pe care o urmează Diana Ionescu

Diana Ionescu a menționat și faptul că urmează un regim alimentar strict. Interpreta de muzică populară a declarat că nu a mai mâncat de o lună produse care conțin lactoză sau gluten, dar nici carne. Medicii i-au interzis și anumite fructe care au semințe.

„De o lună de zile nu am mâncat deloc gluten, lactoză, anumite fructe care conțin semințe. Carne, deloc”, a mai explicat cântăreața, pentru sursa citată.