Cum se simte tatăl Codruței Filip după ce a fost la un pas de un AVC sau infarct. „Nu și-a revenit în totalitate”

Codruța Filip a vorbit cu sinceritate despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat tatăl său, după ce acesta a fost la un pas de un accident vascular cerebral. Perioada a fost una extrem de dificilă pentru întreaga familie, mai ales că artista este foarte apropiată de părinții săi. Recent, cântăreața a oferit noi detalii despre starea de sănătate a tatălui său și a dezvăluit cum evoluează recuperarea acestuia.

Cum se simte tatăl Codruței Filip după ce a fost la un pas de un AVC sau infarct Foto: Click!

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a luat prin surprindere multă lume, însă schimbările din viața personală nu au fost singurele încercări prin care a trecut artista.

În aceeași perioadă, familia sa s-a confruntat și cu probleme medicale serioase, după ce tatăl cântăreței a avut probleme de sănătate care au necesitat atenție și îngrijire. De-a lungul timpului, Codruța Filip a vorbit deschis despre situația părintelui său, iar acum a venit cu vești ceva mai bune.

Codruța Filip, despre recuperarea tatălui său: „Nu și-a revenit în totalitate”

Artista a mărturisit că starea de sănătate a tatălui său s-a îmbunătățit, însă procesul de recuperare nu s-a încheiat. Acesta mai are nevoie de investigații medicale, iar familia îi este permanent alături pentru a-l ajuta să depășească această perioadă.

„Tata e binișor, binișor, se recuperează. Nu și-a revenit în totalitate, mai sunt niște investigații acolo de făcut, dar îl ajutăm noi să fie bine”, a declarat Codruța Filip pentru Spynews.ro.

Artista recunoaște că a trecut printr-o perioadă extrem de grea

Codruța Filip nu și-a ascuns emoțiile atunci când a vorbit despre situația tatălui său. Vedeta a mărturisit că a fost o perioadă dificilă, însă cel mai important lucru este că starea acestuia se îmbunătățește și că familia a rămas unită.

„Spre bine, da, da. Da, n-a fost simplu deloc. Îți dai seama că este unul dintre oamenii pe care-i iubesc cel mai mult, alături de mama”, a mai spus artista.

Codruța Filip, recunoscătoare că familia a rămas unită

Artista a transmis că, în ciuda tuturor încercărilor, familia a reușit să treacă peste perioada dificilă cu ajutorul sprijinului reciproc. Codruța Filip consideră că apropierea dintre membrii familiei este cel mai important lucru, mai ales atunci când apar probleme care le pun la încercare puterea și răbdarea.

„Și atunci, da, a fost o perioadă mai dificilă, dar trecem cu bine peste toate pentru că important e că ne avem unul pe celălalt și cred că asta e esențial”, a mai adăugat cântăreața.

Codruța Filip a povestit cât de mult a afectat divorțul familia sa

După despărțirea de Valentin Sanfira, artista a avut mai multe apariții publice în care a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut. În urmă cu câteva luni, aceasta a fost invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, unde a dezvăluit că suferința provocată de divorț s-a răsfrânt și asupra părinților săi.

Codruța Filip a mărturisit că tatăl său a ajuns să aibă probleme serioase de sănătate, pe fondul stresului și al suferinței pe care le-a ținut în interior. Artista a povestit că părintele său a fost foarte aproape de un accident vascular cerebral sau de un infarct, însă intervenția la timp a medicilor a fost esențială.

„Mă doare foarte tare pentru că suferința mea cea mai adânca acum este faptul că ei trec prin perioada asta. Tata s-a îmbolnăvit. Cumva cu mama vorbesc mai mult, pentru că ea se exteriorizează mai mult decât tata.

Știu cât de mult suferă și ea și cât nu doarme nopțile. Tata este mult mai interorizat și din cauză că el nu spune neapărat ceea ce simte, cumva a dus la niște probleme de sănătate.

Acum are niște probleme cu inima și dacă nu mergeam la timp la spital, era cât pe ce să facă un accident vascular cerebral sau un infarct. Acum e sub tratament”, a declarat Codruța Filip în podcastul „Acasă la Măruță”.