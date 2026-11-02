 Codruța Filip l-a dat uitării pe Valentin Sanfira. Artista, pregătită să iubească din nou: „Sunt deschisă”
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Codruța Filip l-a dat uitării pe Valentin Sanfira. Artista, pregătită să iubească din nou: „Sunt deschisă”

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Codruța Filip pare să fi depășit o perioadă dificilă din viața sa, după divorțul de Valentin Sanfira. Artista a vorbit deschis despre felul în care arată viața ei după despărțire, dar și despre posibilitatea de a-și reface viața sentimentală. Iată ce mărturisiri a făcut recent!

Codruța Filip.
Codruța Filip. Foto: Antena 1/Furnicuțele

Codruța Filip și Valentin Sanfira și-au spus adio la începutul acestui an, după mai mulți ani de căsnicie. Chiar dacă separarea nu a fost deloc ușoară, după cum artista a recunoscut în mai multe rânduri, timpul, dar și sprijinul familiei și al persoanelor apropiate au ajutat-o să își regăsească echilibrul și să meargă mai departe.

Codruța Filip, dispusă să mai dea o șansă iubirii 

Recent, artista a acordat un interviu în care a vorbit sincer despre viața sa sentimentală și a recunoscut că nu exclude posibilitatea de a începe o nouă poveste de dragoste, dacă va întâlni persoana potrivită.

„Dacă va veni, de ce nu?!”, a fost răspunsul vedetei după ce a fost întrebată dacă este pregătită să își refacă viața amoroasă.

Codruța Filip, despre vindecarea după divorțul de Valentin Sanfira

Întrebată dacă a reușit să treacă definitiv peste divorțul de Valentin Sanfira, artista a mărturisit că îi este greu să ofere un răspuns categoric, întrucât procesul de vindecare emoțională necesită timp. Cu toate acestea, Codruța este deschisă unei noi relații și nu exclude posibilitatea de a iubi din nou.

„E greu să zici. E greu să zici, pentru că... lucrurile astea durează, durează. Dar, totodată, nu exclud posibilitatea. Adică, dacă va fi de la Dumnezeu să vină, sunt deschisă, pentru că...”, a mai spus artista pentru Spynews.

Ce sfaturi a primit Codruța Filip de la părinții săi după divorț

În ultimele luni, părinții artistei au avut un rol important în procesul prin care aceasta a trecut, fiindu-i alături și oferindu-i sprijin necondiționat. În urmă cu ceva timp, Codruța Filip a vorbit despre sfaturile primite din partea lor și despre felul în care au ajutat-o să privească lucrurile diferit.

Aceștia au încurajat-o să își asculte intuiția, să facă ceea ce simte și să nu grăbească lucrurile. Totodată, artista a dezvăluit că a apelat la ajutorul unui terapeut după despărțire

Pur și simplu mi-au zis să fac ce simt, doar că trebuie să mă ghidez după propria intuiție și să las lucrurile să vină de la sine. Ei au încredere în mine 100%, așa cum au avut dintotdeauna. Toate experiențele prin care am trecut m-au călit. (...) Nu mai fac terapie, am făcut.

Am înțeles ce era de înțeles. Terapeutul mi-a spus că am făcut ce era de făcut și nu e problemă la mine. Am înțelss că nu e despre mine și trebuie să merg mai departe”, a mărturisit artista acum ceva vreme, pentru sursa citată. 

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