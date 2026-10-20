Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”

Valentin Sanfira a vorbit recent despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după despărțirea de Codruța Filip. Interpretul de muzică populară a fost discret în primele luni după separare, însă, în cadrul unui podcast, a făcut dezvăluiri despre felul în care familia sa a gestionat vestea divorțului.

Valentin Sanfira și Codruța Filip. Foto: Facebook.

Artistul a povestit cum au reacționat părinții săi atunci când au aflat că el și Codruța Filip au decis să meargă pe drumuri separate. Valentin Sanfira a mărturisit că a apreciat în mod deosebit atitudinea tatălui său, care a ales să îi respecte intimitatea și să nu îl copleșească cu întrebări într-un moment delicat.

Valentin Sanfira, despre sprijinul primit din partea familiei

Artistul a mărturisit că a fost întotdeauna mai apropiat de mama sa, în timp ce tatăl său a petrecut mult timp departe de casă, fiind plecat la muncă pe șantier.

Cu toate acestea, atunci când a revenit acasă, Valentin Sanfira a fost surprins într-un mod plăcut de reacția tatălui său. În loc să îl întrebe ce s-a întâmplat în căsnicia sa sau care au fost motivele despărțirii, acesta a vrut să știe dacă fiul său este bine.

„Eu am fost mai apropiat de mama, tata fiind plecat mult cu munca pe șantier și cred că băieții în general, că și frații mei la fel, sunt mai apropiați de mama și m-am dus după toată perioada asta nebună din viața cu inima strâns acasă, că eram sătul de întrebări și am apreciat foarte mult la tata, am vorbit la telefon înainte, și m-a întrebat dacă sunt bine (...) Mă așteptam să mă întrebe ce s-a întâmplat, ce am făcut, ca orice părinte mă gândeam”, a declarat Valentin Sanfira, la „Terapia frumuseții”.

Ce l-a impresionat cel mai mult pe artist la reacția tatălui său

Valentin Sanfira a explicat că a apreciat faptul că tatăl său nu a insistat să afle detalii despre despărțire și nu a încercat să se amestece în problemele sale personale. În schimb, acesta s-a interesat de starea lui de sănătate și l-a întrebat dacă are nevoie de ceva.

„Tatăl meu m-a întrebat dacă sunt bine, dacă sunt sănătos, dacă am nevoie de ceva să îmi trimită de la țară, doar pe fratele meu l-a întrebat dacă e adevărat și i-a spus că da (...) Am apreciat că a știut să păstreze o limită a bunului simț și că s-a interesat de mine, copilul lui, dacă sunt bine, dacă am tot ce îmi trebuie și că mă știe bine”, a mai spus cântărețul.

Valentin Sanfira s-a gândit să vândă casa după divorțul de Codruța Filip

După despărțirea de Codruța Filip, Valentin Sanfira a trecut prin mai multe schimbări și a avut momente în care nu a știut ce decizie să ia în privința locuinței sale. Interpretul de muzică populară a recunoscut că s-a gândit inclusiv să vândă casa, mai ales că ratele la credit îi provocau un stres suplimentar.

Artistul a vorbit deschis despre această perioadă în podcastul „Din Casă cu Annes”, unde a dezvăluit că achiziționarea locuinței a presupus sacrificii financiare importante. Mai mult, înainte de a obține creditul necesar, a trecut prin săptămâni de incertitudine, temându-se că ar putea pierde avansul consistent pe care îl plătise deja.

„Trebuie să recunosc, am avut un moment în care am vrut să vând casa, dar apoi am zis că am luat casa asta cu sacrificii. Chiar am luat-o cu greu, a fost destul de scumpă, am făcut și credit, m-am chinuit să îl plătesc.

Am avut și o problemă. Am dat un avans foarte mare la casă, iar după aceea nu îmi aprobau creditul. Țin minte că au fost săptămâni în care nu am dormit. Stăteam cu stresul că, dacă nu îmi aprobă creditul, pierd avansul și am dat un avans de mulți bani. Știi cum e, banii se fac greu... Dar nu mă feresc de muncă. Îmi e drag să muncesc”, a mărturisit Valentin Sanfira în podcastul „Din Casă cu Annes”.