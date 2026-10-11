Au început filmările la „Românii au talent”! Primele imagini cu Nadia Comăneci. A mers direct în camera de pregătire a Andrei

Au început filmările pentru noul sezon „Românii au talent”, iar Andra a publicat primele imagini din culise. Artista a avut parte de o vizită neașteptată în camera de pregătire, unde a fost întâmpinată de nimeni alta decât Nadia Comăneci.

Au început filmările la „Românii au talent” Foto: Click!

Au început filmările pentru noul sezon al emisiunii „Românii au talent”, iar primele imagini au adus și o întâlnire specială. Nadia Comăneci și-a făcut apariția în culisele show-ului și a mers chiar în camera în care se pregătea Andra. Cele două au avut parte de un moment simpatic, surprins de artistă și publicat ulterior pe Instagram, la InstaStory. Ce i-a spus legendara gimnastă cântăreței atunci când s-au întâlnit?

Andra le-a oferit fanilor o privire în culisele emisiunii „Românii au talent”, unde pregătirile pentru noul sezon sunt în plină desfășurare. Artista a publicat un videoclip în care apare alături de Nadia Comăneci, care a venit în camera sa de pregătire pentru a o saluta.

Întâlnirea a fost una relaxată, iar din imaginile distribuite pe rețelele sociale se poate vedea că Nadia a profitat de ocazie pentru a face cunoștință cu artista. Gimnasta i-a mărturisit Andrei că era singura persoană pe care nu o întâlnise până atunci.

Primele imagini din culisele noului sezon

„Ești singura pe care nu am întâlnit-o”, a mărturisit Nadia Comăneci în videoclipul publicat de Andra la InstaStory.

Momentul a fost surprins chiar înainte de filmările emisiunii, într-o perioadă în care echipa se pregătește pentru un nou sezon al unuia dintre cele mai urmărite show-uri de divertisment din România.

Filmările pentru „Românii au talent” aduc din nou în prim-plan atmosfera din spatele camerelor de filmat, acolo unde concurenții, jurații și echipa emisiunii se pregătesc pentru întâlnirea cu publicul.

Andra se numără printre figurile cunoscute ale show-ului, iar vizita Nadiei Comăneci în camera sa de pregătire a oferit un moment inedit, împărtășit ulterior cu urmăritorii artistei. Prezența legendarei gimnaste în culisele emisiunii a stârnit curiozitatea fanilor, care așteaptă să afle ce surprize va aduce noul sezon al show-ului și ce alte momente speciale vor avea loc pe parcursul filmărilor.