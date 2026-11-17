Primăria Arad organizează o licitație pentru a vinde mașinile abandonate. Prețurile de pornire sunt cuprinse între 250 și 336 de lei, fără TVA. Ce vehicule sunt puse la vânzare și câți bani pot scoate din buzunare cei interesați.

Mașini scoase la licitație. Foto: pexels.com

14 mașini abandonate vor fi scoase la licitație în această lună de Primăria Arad. Aceasta este o oportunitate bună pentru cei care doresc un mijloc de transport personal, dar au un buget redus. Ce modele sunt disponibile.

Ce mașini scoate la licitația Primăria Arad

Licitația organizată de Primăria Arad va avea loc pe 23 noiembrie 2026 și va fi una publică deschisă, cu strigare. Sunt puse la bătaie 14 vehicule abandonate pe domeniul public ori privat, iar prețurile pornesc de la 250 de lei, fără TVA.

Administrația locală a mai anunțat faptul că licitația va începe de la ora 10.00 și se va desfășura la Sala Regina Maria, camera 60, de la etajul 1 al Primăriei Municipiului Arad, situată pe Bulevardul Revoluției nr. 75.

Cât despre mașinile puse la vânzare, ele sunt 14 la număr, iar instituția a precizat pentru fiecare model și prețul de pornire.

Peugeot 306 XR, 1990 - 254,50 lei;

Opel Astra Break, 2002 - 311,50 lei;

Volkswagen Golf, 2000 - 306,50 lei;

Citroën C5, 2004 - 329 de lei;

Nissan Primera, 2007 - 336,50 lei;

Ford Focus, 2004 - 294,50 lei;

Ford Fiesta, 2001 - 250,50 lei;

Opel Astra, 2002 - 311,50 lei;

Seat Cordoba, 1998 - 262 de lei;

Opel Vectra Caravan, 1998 - 336,50 lei;

Renault Espace, 2000 - 336,50 lei;

Nissan Primera, 2002 - 321,50 lei;

Daewoo Cielo, 2007 - 255,50 lei;

Mercedes-Benz, 2008 - 326,50 lei.

Cum se pot înscrie la licitație cei interesați

Persoanele interesate trebuie să depună câteva documente până cel târziu la data de 20 noiembrie 2026, ora 10.00. Dosarele se lasă la camera 5 din Palatul Cenad, de pe Bulevardul Revoluției nr. 73, municipiul Arad.

Este nevoie de:

- cerere de înscriere la licitație

- dovada plății taxei de participare de 10% din prețul de pornire afișa

- oferta de preț pentru fiecare bun mobil individual

- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (dacă este cazul), obligatorie în cazul ofertanților persoane juridice

- pentru persoanele juridice române, copie conformă cu originalul de pe Certificatul Unic de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului

- pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română

- pentru persoanele fizice române, copie conformă cu originalul de pe actul de identitate

- pentru persoanele fizice străine, copie conformă cu originalul de pe actul de identitate/pașaport.

Cei care vor să vadă mașinile înainte de a depune o ofertă pot face acest lucru în ziua de dinainte de licitație. Programul de vizitare este de luni până joi, între orele 09:00 și 15:00, iar vineri, între orele 09:00 și 13:00.