Mașina care l-a făcut celebru pe Călin Donca, scoasă la licitație! Milionarul riscă să piardă și alte bunuri

Autoturismul autohton cu care Călin Donca s-a afișat în repetate rânduri va fi scos la licitație pe 17 noiembrie. Afaceristul se confruntă cu executarea silită, după ce mai mulți clienți au obținut în instanță recuperarea unor sume importante de bani. Datoriile depășesc 400.000 de euro, iar lista bunurilor care ar putea fi valorificate este mult mai lungă.

Mașina milionarului Călin Donca, scoasă la licitație pentru recuperarea datoriilor Foto: Facebook

Deși de-a lungul timpului s-a remarcat prin colecția sa impresionantă de automobile de lux, printre care Lamborghini și McLaren, Călin Donca a atras atenția publicului și cu o mașină fabricată în România. Afaceristul a apărut în mediul online și în diferite emisiuni TV la volanul autoturismului autohton, iar imaginile au strâns mii de aprecieri pe rețelele de socializare. Astfel, acesta a ajuns să fie cunoscut drept „Milionarul lui Logan”.

Acum, însă, automobilul care i-a adus notorietate urmează să fie vândut pentru recuperarea datoriilor. Licitația este programată pentru 17 noiembrie, în contextul executării silite declanșate în urma proceselor pierdute de compania sa, specializată în domeniul energiei verzi.

Călin Donca încearcă să obțină blocarea executării silite, însă procedurile continuă. Deși primul termen al procesului prin care contestă măsurile nu a fost încă stabilit, licitația autoturismului este programată pentru săptămâna viitoare.

Ce alte bunuri ar putea fi executate silit

Executorii au de recuperat aproximativ 400.000 de euro, iar vânzarea mașinii ar putea fi doar primul pas. Dacă suma nu va acoperi datoriile, ar putea urma și alte bunuri ale companiei: terenuri, clădiri, dar și obiecte de inventar, precum scaune, imprimante sau pixuri. Măsurile urmăresc recuperarea sumelor stabilite de instanță în mai multe procese civile.

Printre hotărârile judecătorești se numără și cele referitoare la contractele încheiate pentru achiziționarea panourilor fotovoltaice. Într-unul dintre dosare, instanța a decis:

„Constată desfiinţarea contractului nr. 310 din 05.04.2023 întrucât a operat rezoluţiunea ca urmare a notificării emise în data de 03.09.2024 cu efectul repunerii părţilor în situaţia anterioară. Obligă pe pârâtă să îi plătească reclamantului suma de 197.948,29 lei, reprezentând contravaloarea celor 68 de panouri fotovoltaice achiziţionate, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 310 din 15.03.2023. Obligă parte pârâtă către partea reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5000 lei, reprezentând onorariu avocat”, potrivit Spynews.

O altă hotărâre vizează compania Solera Energy Group SRL și prevede restituirea unor sume achitate de un client, alături de dobânzi și cheltuieli de judecată:

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ... în contradictoriu cu pârâta Solera Energy Group SRL. Dispune rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare nr. 232/31.01.2023 şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii acestui contract.

Dispune rezilierea contractului de închiriere nr. 232/31.01.2023. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumei de 31.138,46 lei, reprezentând preţ. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 5.772,11 lei, reprezentând dobândă legală penalizatoare, calculată de la data de 31.01.2023 până la data introducerii cererii, 11.10.2024, precum şi la dobândă legală penalizatoare, calculată asupra debitului principal în cuantum de 31.138,46 lei, în continuare, de la data de 12.10.2024, până la achitarea integrală a debitului principal.

Obligă pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.932,74 lei, reprezentând taxă de timbru, şi 5.800 lei, prezentând onorariu avocat”.

Acestea sunt doar două dintre procesele civile pierdute de Călin Donca, în urma cărora compania sa are obligații financiare față de clienți.