Emily Burghelea s-a întors în România după o lună petrecută în Spania! Ce a făcut-o să renunțe la mutarea în străinătate: „Lucrurile s-au așezat mai bine ca niciodată”

Emily Burghelea a revenit în România alături de soțul ei, Andrei, și de cei trei copii, după ce familia a petrecut o lună în Spania. Deși părea că mutarea în străinătate reprezintă începutul unui nou capitol pentru toți, planurile s-au schimbat, iar influencerița spune că întoarcerea acasă a venit într-un moment foarte bun. Într-un interviu pentru Viva!, vedeta a povestit cum s-au reorganizat lucrurile în familie, cum se descurcă fără bonă, dar și ce proiecte importante a pregătit în ultima perioadă.

Emily Burghelea s-a întors în România după o lună petrecută în Spania! Foto: Instagram

Toamna aceasta este una plină de provocări și reușite pentru Emily Burghelea. Pe lângă responsabilitățile de mamă, creatoarea de conținut și-a concentrat energia asupra unor proiecte profesionale la care a lucrat în ultimii ani. Recent, aceasta și-a lansat propriul brand de produse cosmetice, iar în curând va apărea și un reality-show în care publicul va putea descoperi mai multe detalii din viața sa.

De ce a revenit Emily Burghelea în România, după o lună petrecută în Spania cu familia

După experiența din Spania, Emily Burghelea și soțul ei au decis să revină în România. Chiar dacă familia luase în calcul o schimbare importantă de viață, lucrurile au evoluat diferit față de planul inițial. Influencerița mărturisește că întoarcerea în țară le-a adus mai multă stabilitate și că, în prezent, toate lucrurile par să se așeze așa cum și-au dorit.

Un moment special pentru familie a fost și ruperea turtei micuței Elisabeta. Fetița a ales de pe tavă mai multe obiecte simbolice, iar vedeta spune că, de atunci, a observat o perioadă tot mai bună în viața lor.

„Planurile s-au schimbat, ne-am reîntors acasă și lucrurile s-au așezat mai bine ca niciodată. I-am făcut turta Elisabetei. A ales de pe tăviță rujul, a ales microfonul, a ales bani și de atunci, din momentul în care am făcut și tradiția asta, chiar lucrurile merg din ce în ce mai bine. A intrat la grădiniță și ea, deși are doar un anișor. Pe toți copiii noștri i-am dat la grădiniță de la un anișor, de asta am reușit să îi creștem tot timpul fără bonă și suntem foarte fericiți pentru că în sfârșit am și eu trei ore pentru mine, ceea ce e super! Chiar nu știu ce să fac cu atâta timp liber!”, a povestit Emily Burghelea.

Așadar, revenirea în România pare să fi adus un echilibru mult dorit în viața familiei. Cei mici au început să meargă la grădiniță, iar Emily se bucură de câteva ore pe care le poate dedica exclusiv activităților personale și proiectelor profesionale.

Emily Burghelea și-a lansat propriul brand de cosmetice. Cum a început totul

Pe lângă viața de familie, Emily Burghelea are motive importante de bucurie și în plan profesional. Vedeta și-a lansat propriul lip gloss, un proiect inspirat inclusiv de pasiunea fiicei sale mai mari, Amedea, pentru produsele de machiaj.

Ideea a apărut în urmă cu aproximativ doi ani, când Emily a observat că micuța era atrasă de rujurile pe care le folosea ea. Dorindu-și produse potrivite și sigure, influencerița a început să lucreze la dezvoltarea unei formule care să corespundă atât nevoilor sale, cât și celor ale fetiței.

„Sunt foarte fericită pentru că doar ce am lansat propriul meu lip gloss. Este vorba de un brand creat pentru mine și pentru fetița mea care este pasionată, la fel ca și mine, de rujuri. Tot timpul se dădea cu tot felul de rujuri, ba de la mine, ba rujuri de jucărie, dar nu știam niciodată ce conțin rujurile respective. Așa că m-am gândit că e momentul să fac pasul ăsta și de vreo 2 ani de zile, de când Amedea, care acum are 5 ani, și-a descoperit pasiunea asta pentru rujuri, am făcut tot demersul ca să ajung la formula perfectă, la formula ideală atât pentru ea, cât și pentru mine. Avem două lip gloss-uri și două creioane de buze”, a dezvăluit vedeta.

Lansarea nu a fost însă un proces simplu. Emily a explicat că dezvoltarea unei game cosmetice presupune investiții considerabile, dar și multă muncă pentru identificarea producătorilor potriviți.

„Da, este o investiție destul de mare, pentru că e foarte greu să găsești o fabrică. Da, sunt și asociată cu cineva, dar oricum, când vine vorba despre calcule, am ajutor, ca să zic așa. Soțul meu se pricepe foarte bine la matematică, deși tata-i profesor de mate, bunica la fel, cumva tot pe umerii lui au picat calculele, ca de obicei”, a mai spus Emily Burghelea.

Emily Burghelea pregătește un reality-show și recunoaște că a plâns când a văzut primul episod

Surprizele nu se opresc aici. După o perioadă în care a muncit intens și a pregătit mai multe proiecte departe de ochii publicului, Emily Burghelea se pregătește să lanseze un reality-show. Vedeta este extrem de încântată de rezultatul final și spune că a avut o reacție emoționantă atunci când a urmărit primul episod.

Proiectul a fost realizat alături de o echipă de producători cu experiență, iar primele reacții primite de la persoanele care au văzut materialul au fost foarte bune.

„Doamne, dar știți câte se întâmplă toamna asta? Nu vrei să știi! Lucrăm ca nebunii la o mulțime de proiecte și acum câte unul încep să răsară. Munca de ani de zile, despre care nu am vorbit foarte mult, acum începe să iasă la suprafață: rujurile, reality-show-ul pe care l-am terminat. Lucrăm cu niște producători extraordinari care sunt foarte vechi în industrie și care fac o treabă bună. Am plâns la primul episod, am aplaudat la final și tuturor oamenilor cărora le-am arătat ce a ieșit au avut o părere excepțională”, a mărturisit Emily Burghelea.

Astfel, după o lună petrecută în Spania și o schimbare de planuri în ceea ce privește viața de familie, Emily Burghelea pare să fi găsit în România echilibrul de care avea nevoie. Cu cei trei copii integrați în rutina de grădiniță, un nou business în plină dezvoltare și un reality-show pregătit pentru public, influencerița traversează o perioadă în care proiectele personale și cele profesionale se îmbină mai bine ca niciodată.