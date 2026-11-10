Cum s-a întors Emily Burghelea din primul ei pelerinaj la Sfântul Nectarie din Eghina: „Am avut niște trăiri extrem de intense”

Emily Burghelea a decis să meargă, zilele trecute, în Grecia, în primul ei pelerinaj. Aceasta a plecat singură la Mănăstirea Sfântului Nectarie din Eghina, pentru a cere ajutor și a se ruga pentru sănătate. Soțul ei, Andrei, trece prin momente dificile, după ce a fost diagnosticat cu un chist arahnoidian cranian.



1/7 Emily Burghelea, în pelerinaj la Eghina Foto: Facebook

Andrei, soțul lui Emily Burghelea, a fost diagnosticat recent cu un chist arahnoidian cranian, o formațiune non-canceroasă, plină cu lichid cefalorahidian, care a crescut cu 1 cm de la ultimul RMN. Medicii au recomandat intervenția chirurgicală pentru extirparea sau decompresia chistului, deoarece acesta exercită presiune asupra țesuturilor adiacente.

Situația este una îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât acesta refuză operația.

„Nu mă așteptam să crească atât de mult acest chist… este uriaș, eu nu știu cum rezistă și nici nu vreau să-mi imaginez ce-i în sufletul lui, ce e sub zâmbetul lui larg, de câte ori e puternic pentru noi. (...) Nu vrea să se opereze, însă chistul crește și sincer nu știu ce e de făcut”, a spus Emily Burghelea, în mediul online.

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei Foto: Instagram

Ce a simțit când s-a rugat la Sfântul Nectarie?

Disperată, Emily a decis să plece în primul ei pelerinaj la mănăstirea Sfântului Nectarie de la Eghina, cunoscut ca „vindecătorul de cancer”, dar și de alte boli grave.

Emily s-a dus la Eghina să se roage pentru sănătate chiar în ziua în care sfântul a fost sărbătorit, 9 noiembrie. Iată ce a simțit vedeta în timpul pelerinajului din insula grecească:



„Am plecat singură, am înnoptat în Atena, apoi de dimineață am luat ferry boatul până pe insula Eghina. M-a surprins faptul că la Sfântul Nectarie am întâlnit extrem de mulți români. Am întâlnit preoți români, enoriași și chiar prietene cu care nu m-am mai văzut de multă vreme! Credința unește!”, a povestit blonda, pentru Click!

Emily ne-a mai dezvăluit că pelerinajul de la Sfântul Nectarie a avut darul s-o mai liniștească.

„Am simțit din tot sufletul că este momentul să plec în acest pelerinaj. Îmi doream de multă vreme să ajung la mănăstirea Sfântului Nectarie, iar acum a fost și Sărbătoarea mare. Am plecat să mă rog pentru sănătate!

M-am simțit absolut incredibil! Este o energie DUMNEZEIASCĂ acolo, am avut niște trăiri extrem de intense și totodată m-am mai liniștit”, a mărturisit Emily Burghelea, în exclusivitate pentru Click!

Emily are încredere că lucrurile vor ajunge într-un final la un deznodământ bun în privința stării de sănătate a soțului ei. Credința reprezintă un sprijin important pentru ea în această perioadă, iar vedeta speră că Dumnezeu îi va ajuta familia să treacă cu bine și prin această încercare.