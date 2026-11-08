Emily Burghelea a dat iama în reducerile de Black Friday! Ce și-a cumpărat și cum își convinge soțul să-i facă toate poftele

Emily Burghelea a profitat din plin de reducerile de Black Friday din acest an și nu a lăsat ofertele bune să-i scape. Vedeta și-a pregătit din timp lista de cumpărături și a urmărit cu atenție promoțiile, reușind să facă mai multe achiziții pentru ea și familia sa. Printre cumpărăturile făcute s-a numărat și un produs pentru birou, pe care l-a găsit la un preț mult mai mic decât cel inițial.

Emily Burghelea Foto: Instagram

Influencerița a povestit pentru CANCAN.ro că reducerile reprezintă una dintre perioadele sale preferate pentru cumpărături și că nu obișnuiește să comande la întâmplare. De când a devenit mamă a trei copii, spune că este mult mai organizată și atentă la modul în care își gestionează bugetul. Mai mult, pregătirile pentru Crăciun au început deja în familia sa: bradul a fost împodobit încă din octombrie, iar cadourile au început să fie așezate sub el din noiembrie.

Ce și-a cumpărat Emily Burghelea de Black Friday

Emily Burghelea recunoaște că adoră perioadele cu reduceri și că urmărește ofertele de pe magazinele online pentru a găsi produsele dorite la prețuri avantajoase. Vedeta are o strategie bine pusă la punct: urmărește produsele, le salvează la favorite și verifică dacă promoțiile sunt cu adevărat convenabile înainte de a plasa comenzile.

În ceea ce privește cumpărăturile din acest an, cea mai importantă achiziție a fost un laptop destinat biroului. Influencerița a fost încântată de oferta găsită, mai ales că produsul beneficia de o reducere considerabilă.

„Iubesc reducerile cu toată ființa mea!!!! Mi se pare cea mai tare afacere să cumperi ceva ce îți dorești, cu un preț mai mic. Chiar stau cu ochii pe toate site-urile în perioada asta și sunt gata de «atac»! Urmează Crăciunul, am listele pregătite, aștept momentul oportun și trec imediat la acțiune! Cum văd ceva redus cu peste 30%, cum trec la favorite și, după ce sunt sigură că este cu adevărat cel mai bun deal, comand. Și uite așa, cadourile de Crăciun sunt gata din noiembrie!”, a povestit Emily Burghelea.

Despre laptopul cumpărat, vedeta a dezvăluit că a reușit să obțină o reducere de 40%, motiv pentru care consideră că a făcut o afacere foarte bună.

În afară de această achiziție, Emily a cumpărat în special cadouri, obiecte pentru casă și lucruri necesare copiilor. Nu a uitat nici de propriile dorințe și și-a comandat câteva articole vestimentare care i-au atras atenția.

Un produs pe care îl urmărea de ceva vreme, dar pe care nu a reușit să îl cumpere la un preț convenabil, a fost reprezentat de SSD-uri. Vedeta a mărturisit că a fost dezamăgită de reducerile mici aplicate acestora.

Emily Burghelea a început pregătirile pentru Crăciun încă din octombrie

Black Friday a fost și o ocazie pentru Emily Burghelea de a rezolva o parte dintre cumpărăturile pentru sărbătorile de iarnă. Influencerița a dezvăluit că nu lasă pregătirile pentru ultimul moment și că, în familia sa, atmosfera de Crăciun a început să se instaleze încă din toamnă.

Bradul a fost împodobit în luna octombrie, iar primele cadouri au ajuns deja sub el în noiembrie. Vedeta preferă să profite din timp de ofertele bune, astfel încât să aibă toate darurile pregătite înainte de apropierea sărbătorilor.

Schimbarea de comportament în ceea ce privește cumpărăturile este legată și de responsabilitățile pe care le are acum în familie. Emily spune că nu mai comandă impulsiv, ci analizează atent ofertele și compară prețurile înainte de a lua o decizie.

„Am trecut de acea etapă din viața mea când dădeam CUMPĂRĂ fără să analizez prea mult. Acum îmi place să sortez ofertele, să verific prețurile, sunt mult mai calculată. De când am trei copii, sunt mult mai organizată!”, a explicat aceasta.

Cine cheltuie mai mult în familia lui Emily Burghelea

Când vine vorba despre bugetul familiei și cumpărăturile de Black Friday, Emily Burghelea spune că ea a fost cea care a făcut cele mai multe comenzi. Soțul său a fost mult mai rezervat în privința ofertelor și s-a limitat la o achiziție practică.

Mai exact, acesta și-a cumpărat câteva capete de rezervă pentru periuțele de dinți, în timp ce influencerița a profitat de reduceri pentru mai multe categorii de produse.

„Soțul a luat doar niște capete de periuțe de dinți! Clar l-am bătut detașat la acest capitol!”, a glumit vedeta.

Întrebată dacă ea și partenerul său ajung vreodată la discuții în contradictoriu din cauza banilor sau a cumpărăturilor, Emily a răspuns într-o notă amuzantă. Aceasta a dezvăluit că are o strategie proprie atunci când își dorește ceva și a făcut haz de modul în care reușește să își convingă soțul.

„Motto-ul meu în viață: «Îmi doresc de când eram mică…». Puppy face, puppy face, puppy face! Nu prea ne certăm…”, a mărturisit Emily Burghelea.