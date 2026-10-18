 Programul pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou. Ce evenimente găzduiește Catedrala Patriarhala din București în 2026
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Programul pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou. Ce evenimente găzduiește Catedrala Patriarhala din București în 2026

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Capitala se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale toamnei. Pelerinajul dedicat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va aduce la Catedrala Patriarhală mii de credincioși care vor veni să se închine la sfintele moaște. Organizatorii au anunțat programul slujbelor și al procesiunilor, dar și câteva recomandări pentru cei care vor să evite aglomerația.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel No
Sfântul Cuvios Dimitrie cel No Foto: arhivă

Evenimentul este organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, în contextul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, celebrată pe 27 octombrie. Pelerinajul se desfășoară în perioada 18-28 octombrie, iar în acest an credincioșii vor avea ocazia să se închine și la moaștele altor sfinți, aduse special pentru această sărbătoare.

Moaștele mai multor sfinți, la București. Când începe procesiunea „Calea Sfinților”

Un moment important al pelerinajului va fi aducerea raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, programată pentru sâmbătă, 24 octombrie. De asemenea, va fi adusă și racla cu moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, cunoscut și ca Noul Hozevit.

În perioada 18-23 octombrie, credincioșii se vor putea închina la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie. În aceste zile, sfintele moaște vor fi așezate în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, deoarece în pridvorul acesteia se desfășoară lucrări de restaurare a picturii.

Programul de închinare va fi zilnic, între orele 07:00 și 21:00, în intervalul 18-23 octombrie.

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 12:00, este programată procesiunea „Calea Sfinților”. La aceasta vor fi purtate moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Recomandarea Patriarhiei pentru familiile cu copii mici

Patriarhia Română le recomandă familiilor care au copii mici să ia în calcul primele zile ale pelerinajului, pentru a evita aglomerația care se poate forma spre finalul evenimentului.

Reprezentanții instituției au explicat că, în perioada 18-23 octombrie, moaștele vor fi expuse spre închinare doar în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, iar numărul pelerinilor este estimat să fie mai redus decât în ultimele zile ale hramului.

Astfel, cei care își doresc să participe la pelerinaj într-un cadru mai puțin aglomerat sunt încurajați să aleagă acest interval. Recomandarea este adresată în special părinților care vin împreună cu cei mici și care vor să evite timpii mari de așteptare.

Pelerinajul se va desfășura în jurul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, prăznuit pe 27 octombrie, iar programul include momente liturgice și procesiuni dedicate acestei sărbători importante pentru credincioșii din București și din întreaga țară.

Credincioșii care intenționează să participe sunt sfătuiți să țină cont de programul anunțat și de recomandările organizatorilor, mai ales dacă vor să ajungă în primele zile ale pelerinajului.

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