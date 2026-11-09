Buton roșu de panică și reclamații anonime! Cum se pot apăra studenții din România de hărțuirea sexuală. Ce măsuri au introdus universitățile

Studenții din mai multe universități din România au la dispoziție noi instrumente prin care pot semnala cazurile de hărțuire sexuală sau comportamentele abuzive. De la un buton roșu de alarmă, care trimite instantaneu o sesizare conducerii instituției, până la reclamații anonime și ghiduri cu exemple concrete de abuzuri, universitățile încearcă să creeze un mediu academic mai sigur. Subiectul a revenit în atenția publică după scandalul de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în care este implicat Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției.

Buton roșu de panică și reclamații anonime! Foto: arhiva

Buton roșu online la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cum pot reclama studenții abuzurile

Una dintre măsurile adoptate pentru protejarea studenților se regăsește la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Instituția a pus la dispoziția acestora un sistem online prin care pot semnala comportamente abuzive, inclusiv situațiile de hărțuire sexuală.

Mecanismul funcționează prin intermediul unui buton roșu de alarmă, accesibil online. Prin apăsarea acestuia, studenții pot transmite rapid o sesizare către reprezentanții conducerii universității.

Emanuel Negru, student senator FSPAC, a explicat pentru Știrile Pro TV cum funcționează sistemul:

„Se trimite instant un e-mail către membrii biroului de conducere.”

Astfel, persoanele care se confruntă cu situații neplăcute au la dispoziție o modalitate directă prin care pot atrage atenția asupra problemelor, fără să fie nevoite să caute individual persoanele responsabile din cadrul instituției.

Ghid împotriva hărțuirii la Universitatea din Alba Iulia. Studenții și profesorii află ce sancțiuni riscă agresorii

O altă inițiativă a fost implementată la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde a fost elaborat un ghid destinat prevenirii și combaterii diferitelor forme de hărțuire.

Documentul cuprinde exemple de comportamente care pot fi considerate abuzive, dar și informații despre sancțiunile care pot fi aplicate. Materialul este destinat atât studenților, cât și cadrelor didactice, astfel încât membrii comunității academice să poată recunoaște mai ușor situațiile problematice.

Daniel Breaz, rectorul universității, a explicat scopul acestui demers:

„Să fie informați astfel încât să știe unde începe și unde se termină o hărțuire de un anumit tip.”

Studenții consideră că astfel de reguli sunt necesare, mai ales pentru identificarea și gestionarea unor situații care, în trecut, puteau rămâne neraportate.

„Să știi ceea ce trebuie să faci în caz de probleme sau asfel de evenimente neplăcute”, a declarat unul dintre studenții intervievați.

Un alt student a subliniat importanța unor reguli clare în mediul universitar:

„E nevoia de reglementare a situațiilor care s-au întâmplat până la urmă și în context naţional.”

Universitatea din Iași a luat măsuri după acuzațiile care îl vizează pe Alexandru Toader

În paralel cu inițiativele de prevenție, cazul de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a readus în discuție responsabilitatea instituțiilor de învățământ superior în gestionarea acuzațiilor de agresiune sexuală.

Conducerea universității a decis desfacerea contractului de muncă al lectorului Alexandru Toader, acuzat de viol în formă continuată.

Rectorul instituției, Liviu-George Maha, nu a exclus posibilitatea adoptării unor măsuri similare și în alte situații, dacă împrejurările o vor impune.

„E bine să existe un climat de siguranță și încredere”, a declarat Liviu-George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Cazul a readus în atenție nevoia unor mecanisme prin care studenții să poată raporta abuzurile și să primească sprijin din partea instituțiilor în care învață.

Universitatea de Științele Vieții din Iași acceptă și reclamațiile anonime

O altă măsură importantă a fost adoptată încă de anul trecut de Universitatea pentru Științele Vieții din Iași.

Instituția a decis să prevadă posibilitatea renunțării la colaborarea cu orice cadru didactic acuzat de agresiune sexuală sau viol, în situațiile în care faptele sunt confirmate.

În plus, regulamentul universității permite ca inclusiv sesizările anonime să fie transmise mai departe pentru analiză de către Comisia de Etică.

Vasile Stoleru, prorectorul USV Iași, a explicat schimbarea introdusă în procedurile instituției:

„Am introdus și faptul că orice sesizare, chiar dacă este anonimă. Merge mai departe la Comisia de Etică.”

Prin această măsură, studenții au posibilitatea să semnaleze comportamentele nepotrivite chiar și atunci când nu doresc să își dezvăluie identitatea în momentul formulării reclamației.

Universitatea din București analizează și sesizările anonime privind hărțuirea

Și Universitatea din București acordă atenție reclamațiilor care vizează posibile cazuri de hărțuire sexuală sau morală.

Potrivit informațiilor prezentate, instituția analizează în detaliu inclusiv sesizările anonime, astfel încât eventualele comportamente abuzive să poată fi evaluate.

Măsurile adoptate de universitățile din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Iași și București arată că prevenirea hărțuirii a devenit un subiect important pentru mediul academic din România.

De la instrumente digitale de raportare și proceduri care permit reclamațiile anonime până la ghiduri de prevenție și sancțiuni, instituțiile încearcă să ofere studenților mai multe modalități de a semnala situațiile în care se simt vulnerabili.

Scopul acestor demersuri este crearea unui climat universitar în care studenții să poată învăța fără teama de abuzuri, intimidare sau comportamente nepotrivite.