După mai multe luni de chimioterapie intensă, Alina Pușcău a oprit tratamentul și începe să își repună viața pe un făgaș normal. În această perioadă, una dintre persoanele care i-au fost alături a fost Olga Barcari, care a vorbit despre starea actuală a prietenei sale, despre progresele făcute dar și despre șocul care a venit odată cu aflarea veștii despre boala Alinei Pușcău.

Ce spune Olga Barcari despre progresul Alinei Pușcău Foto: instagram

Cum a primit Olga Barcari vestea

Prietena Alinei Pușcău a povestit pentru Cancan, Olga Barcari, momentul în care fostul model i-a mărturisit că i-au fost găsiți mai mulți noduli și ulterior a fost diagnosticată cu cancer.

„Când am aflat că Alina are cancer, am încremenit. Mi-a înghețat sufletul pentru o secundă. M-am gândit la ce era mai rău. Am ajutat-o prin faptul că i-am fost alături și că am făcut-o să râdă. Sincer, cred că ea m-a ajutat mai mult, pentru că mi-a dat multe sfaturi despre sănătate și a avut mai multă grijă de mine. Eu i-am fost alături cu prezența, sufletul și rugăciunile mele”, a declarat Olga Barcari.

După încheierea tratamentului de chimioterapie, starea Alinei s-a îmbunătățit considerabil. Prietena sa spune că modelul a început să facă sport și să acorde mai multă atenție alimentației, după o perioadă în care efectele tratamentului îi afectau puternic organismul.

„Acum se simte mai bine, a început să facă sport și vorbim des. Chiar aseară am vorbit. Începe să își revină și să se regenereze de când nu mai face chimioterapie. A început să mănânce mai bine, pentru că înainte nu putea să mănânce aproape deloc”, a povestit Olga Barcari.

Cu toate acestea, recuperarea nu s-a încheiat. Potrivit acesteia, Alina va trebui să urmeze în continuare un tratament de întreținere pentru a reduce riscul reapariției bolii.

„Va trebui să urmeze un tratament toată viața, pentru a preveni revenirea cancerului, dar măcar nu mai face chimioterapie, care o punea la pământ. Timp de zece zile vomita și nu putea să mănânce. Îi era extrem de greu. Noroc că mama ei i-a fost alături”, a mai spus aceasta.

Alina Pușcău s-a vindecat

În urmă cu două săptămâni, Alina Pușcău a dat vestea cea mare: s-a vindecat. Cele 11 tumori pe care le avea în zona sânilor și a axilei nu mai sunt vizibile. Medicii i-au efectuat un PET-CT, investigație care arată în ce măsură și-a făcut tratamentul efectul. Cu toate acestea, medicii au observat un punct în zona sânului, a cărui natură nu a putut fi stabilită încă.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, a declarat Alina Pușcău pe Instagram.

Situația a fost una complicată, deoarece tumorile aveau dimensiuni considerabile, iar cancerul ajunsese inclusiv la oase. În acest context, ea este extrem de recunoscătoare că a reușit să treacă peste această boală.

„Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred... sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a declarat Alina Pușcău.

Cine a plătit tratamentul Alinei Pușcău, împotriva cancerului

Tratamentul Alinei Pușcău împotriva cancerului a costat peste un milion de dolari. Astfel, vedeta a explicat și cum s-a descurcat cu aceste cheltuieli. Fotomodelul a mărturisit că nu a fost nevoită să plătească pentru el, pentru că beneficiază de o asigurare medicală în Statele Unite. De asemenea, ea a menționat că tratamentul include trei medicamente foarte scumpe. Alina Pușcău a menționat că ar fi fost mai ieftin în România.

„Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste 1 milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe. Dacă ar fi în România, ar fi mai ieftin, pentru că nu sunt acte cum sunt aici, dar e altfel de viață în România decât în America. Am avut noroc! Dumnezeu mă iubește așa de mult”, a declarat Alina Pușcău, la Spynews TV Live.