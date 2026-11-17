Spiritul sărbătorilor de iarnă și-a făcut deja simțită prezența în casa lui Adrian Minune. Întreaga familie s-a strâns pentru a împodobi bradul și a decora întreaga casă de Crăciun. La final, cu toții au mâncat împreună și au cântat.

Adrian Minune și familia sa. Foto: Instagram

Chiar dacă este abia noiembrie, întreaga familie a lui Adrian Minune s-a strâns pentru a pregăti casa pentru Crăciun. Decorațiunile au fost atent așezate, sub supravegherea lui Cati Simionescu, soția manelistului. La această activitate a participat și viitoarea noră a sa, logodnica lui Adrian Minune Jr. Cum arată casa.

Casa lui Adrian Minune a fost decorată de Crăciun

Veselia este în toi în familia lui Adrian Minune. Viitoarea sa noră, Ariana, a publicat un videoclip în care a arătat cum a decurs procesul împodobirii casei, dar și cum arată rezultatul final. Spiritul sărbătorilor de iarnă este deja prezent, astfel că toți membrii familiei au ascultat colinde și s-au bucurat de timpul petrecut împreună.

În acest an, soția lui Adrian Minune a optat pentru un brad împodobit cu globuri roz, argintii și aurii. De asemenea, nu au lipsit nici instalațiile, care au fost două la număr și care emanau lumină caldă și rece. Rezultatul este unul spectaculos, având în vedere că decorațiunile erau pline de sclipici. În vârful bradului nu stă o stea, așa cum spune tradiția. Cati a optat pentru o variantă mai modernă, așezând un mănunchi de flori și crenguțe sclipitoare.

1/7 Pregătiri pentru Crăciun în familia lui Adrian Minune. Foto: captură video TikTok

Ariana, declarație de dragoste pentru Adrian Minune Jr.

Întreaga familie se pregătește de nuntă, după ce Adrian Minune Jr. a cerut-o pe iubita lui, Ariana, în căsătorie la începutul acestui an. Tânăra a dezvăluit și data la care va avea loc marele eveniment. Cei doi miri vor organiza totul pentru 24 septembrie 2027, dar încă mai sunt multe detalii de pus la punct.

„Nunta va avea loc pe data de 24 septembrie 2027, ne ocupăm de organizarea ei, mai avem multe lucruri de pus la punct, momentan suntem foarte indeciși în privința locației din cauza numărului mare de persoane”, a spus Ariana pentru Cancan.

Deși relația lor a fost presărată cu multe certuri și împăcări, au reușit să ajungă mereu la un numitor comun și să pună iubirea mai presus de orice neînțelegere. Astfel, ea a publicat recent o fotografie și un mesaj de dragoste pentru viitorul ei soț.

„O poză cu noi, dintr-o perioadă grea a vieții noastre, când simțeam că, în ciuda tuturor lucrurilor care se întâmplau în jurul nostru, ne mai aveam doar unul pe celălalt. Poate că Dumnezeu ne-a trecut prin încercări tocmai ca să înțelegem cât de rară este iubirea pe care o avem. Eu chiar cred că fiecare om primește o singură dată în viață binecuvântarea unei iubiri atât de pure, care nu se moară în zilele frumoase, ci în puterea de a rămâne atunci când totul se destramă. Așa cum este spus: Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Pentru că unele locuri în inimă nu se ocupă... se câștigă, se păstrează și se poartă pentru totdeauna”, a scris Ariana, pe TikTok.