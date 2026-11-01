 Adrian Minune se pregătește de nuntă! Fiul manelistului și-a stabilit data căsătoriei cu Ariana. Unde va avea loc marele eveniment
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Adrian Minune se pregătește de nuntă! Fiul manelistului și-a stabilit data căsătoriei cu Ariana. Unde va avea loc marele eveniment

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Adrian Minune se pregătește pentru un moment special în familie! Fiul său, Adrian Minune Jr., și iubita lui, Ariana, au decis să facă pasul cel mare și au stabilit data nunții. După o relație cu despărțiri și împăcări, cei doi se pregătesc acum să ajungă în fața altarului. Viitoarea mireasă a dezvăluit când va avea loc evenimentul și ce detalii mai au de pus la punct.

Adrian Minune se pregătește să fie socru mare
Adrian Minune se pregătește să fie socru mare Foto: Instagram

Ariana a anunțat că nunta este programată pentru 24 septembrie 2027. Deși data a fost stabilită, cei doi nu au decis încă unde va avea loc petrecerea. Numărul mare de invitați le dă bătăi de cap viitorilor miri, care trebuie să găsească o locație suficient de încăpătoare pentru toți cei pe care își doresc să îi aibă alături în ziua cea mare.

Când va avea loc nunta lui Adrian Minune Jr. cu Ariana

Viitoarea mireasă a oferit detalii despre pregătirile pentru eveniment și a recunoscut că alegerea locației este una dintre principalele provocări. Organizarea este în desfășurare, însă mai sunt multe aspecte de stabilit până la ziua nunții.

Nunta va avea loc pe data de 24 septembrie 2027, ne ocupăm de organizarea ei, mai avem multe lucruri de pus la punct, momentan suntem foarte indeciși în privința locației din cauza numărului mare de persoane”, a spus Ariana pentru Cancan.

Tânăra a vorbit și despre relația cu Adrian Minune Jr., pe care o descrie ca fiind una intensă, în care amândoi au avut de învățat. Cei doi au personalități puternice, iar parcursul lor sentimental nu a fost întotdeauna lipsit de provocări. Cu toate acestea, au ales să își continue povestea de dragoste și să își construiască un viitor împreună.

Relația noastră este una intensă, cu foarte multă iubire, dar și cu lecții pe care le-am învățat împreună. Suntem doi oameni cu personalități puternice și cred că tocmai de aceea am avut atât de multe lucruri de învățat unul de la celălalt. Dincolo de ceea ce vede lumea, există o poveste pe care doar noi o cunoaștem cu adevărat. Pentru mine, iubirea nu înseamnă să fie totul perfect, ci să existe dorința de a construi și de a merge înainte împreună”, a povestit tânăra.

Ce neînțelegeri apar între cei doi viitori miri

Fiul artistului și iubita sa au stabilit data nunții
Fiul artistului și iubita sa au stabilit data nunții Foto: TikTok

Ariana a recunoscut că relația lor nu este lipsită de momente tensionate. Fiind amândoi persoane cu temperamente puternice, apar uneori discuții și neînțelegeri, însă încearcă să găsească de fiecare dată o cale de mijloc.

Tânăra a explicat că micile nemulțumiri pot deveni motive de ceartă atunci când nu sunt discutate la timp. Pentru ea, cel mai important nu este ca unul dintre ei să aibă dreptate, ci să reușească să depășească împreună momentele dificile.

Cred că, de multe ori, certurile pornesc de la lucruri mici, care se adună atunci când nu sunt discutate la timp. Suntem amândoi oameni cu personalități puternice și, uneori, fiecare își dorește să fie înțeles în felul său. Învățăm că nu este important să demonstrezi că ai dreptate, ci să găsești o cale prin care să vă fie bine amândurora”, a spus ea.

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