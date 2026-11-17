La 57 de ani, cântăreața Nicola (pe numele real Nicoleta Alexandru) e într-o formă fizică de invidiat. Solista s-a reapucat de curând de patinaj, sport pe care-l practică încă din tinerețe. Uite ce mișcări face pe gheață!

Nicolei îi place să patineze Foto: Instagram

Crescută într-o familie de sportivi de performanță, Nicola își menține tonusul la 57 de ani prin diverse activități fizice.

Artista este pasionată de patinaj și sport în general, de când era copil. Ea practică atât patinajul pe gheață, cât și mersul pe role.

Dacă într-un timp renunțase să mai patineze, acum solista profită de deschiderea unui nou patinoar în zona Berceni unde merge săptămânal și își exersează mișcările pe gheață.

„Nu m-am apucat de patinaj artistic, haideți să ne înțelegem. Pur și simplu, eu doar mă duc și patinez. Am făcut o pauză de câțiva ani și am reluat patinajul pe gheață. Și acum învăț și eu lucruri noi. Dar nu fac piruete sau elemente grele de patinaj artistic”, a precizat Nicola, pentru Click!

Când s-a apucat Nicola de patinaj?

Artista ne-a făcut dezvăluiri despre pasiunea ei pentru patinaj care a început încă din copilărie.

„Din adolescență, de mică de fapt, mi-a plăcut să patinez pe gheață și patinam pe un patinoar care de mulți ani este închis. M-am bucurat în momentul în care s-a deschis și am aflat de acest patinoar din Berceni că am și o posibilitatea să mă dau pe gheață. Pentru că mai patinam ocazional iarna pe câte un patinoar în aer liber, dar foarte puțin, o dată sau de două ori pe iarna.

După care am făcut o pauză de câțiva ani, nu am mai mers la patinaj și am reluat treaba cu gheața când am aflat de patinoarul acesta din Berceni, care este superb. Nu vă imaginați că mă dau vreo mare patinatoare. Pur și simplu, exist pe gheață, fac sport pe gheață. Este o pasiune mai veche.

Mă bucur de fiecare dată ca un copil mic și îmi place mult de tot. Când sunt în București și e weekend, pe mine nu mă mai interesează nimic decât să mă duc la patinoar. O să fac cumva, totuși să pot face și în timpul săptămânii treaba asta, pentru că este o pasiune mare de când eram mică.

E unul dintre sporturile care mi-au plăcut foarte mult. Învăț lucruri noi pe zi ce trece și pot să zic că progresez”, a mai adăugat artista, în exclusivitate pentru Click!







