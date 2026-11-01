 „A fost incredibil de greu pentru mine”. Alina Pușcău dezvăluie ce a făcut după ultima cură de chimioterapie
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„A fost incredibil de greu pentru mine”. Alina Pușcău dezvăluie ce a făcut după ultima cură de chimioterapie

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După luni întregi în care spitalele și tratamentele i-au ocupat aproape tot timpul, Alina Pușcău și-a oferit o seară de răsfăț în compania prietenelor. Fotomodelul a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a aflat că suferă de cancer mamar, însă rezultatele tratamentelor i-au adus motive de speranță. Chiar dacă lupta medicală nu s-a încheiat, vedeta a ales să se bucure de o noapte în care boala a trecut pe plan secund.

Alina Pușcău, prima ieșire cu prietenele după ultima ședință de chimioterapie
Alina Pușcău, prima ieșire cu prietenele după ultima ședință de chimioterapie Foto: Instagram

De Halloween, Alina a mers într-un club, unde a petrecut alături de prietene pe care nu le mai văzuse de ani buni. Pentru această ocazie, a intrat în pielea celebrului fotomodel Cindy Crawford. Pe Instagram, le-a povestit urmăritorilor că ultima ședință de chimioterapie a fost deosebit de greu de suportat, dar că a simțit nevoia să se bucure din nou de lucrurile simple.

În 7 săptămâni nu mai am nimic, dar continui tratamentul. Ultimul meu ciclu de tratament cu C a fost incredibil de greu pentru mine. Dar aseară, am decis să sărbătoresc VIAȚA alături de prietenele mele.

Să râd, să zâmbesc, să mă simt din nou om și să fiu înconjurată de iubire. Reîntâlnirea cu prietenele minunate pe care nu le mai văzusem de ani de zile mi-a reamintit cât de prețioasă este cu adevărat viața.

Inima mi-e plină de recunoștință. Chiar și în momentele cele mai grele, există atâta frumusețe, iubire și bucurie de sărbătorit. Viața este un dar, iar fiecare moment merită sărbătorit. Halloween fericit! M-am bucurat să fiu, pentru o noapte, Cindy Crawford”, a scris Alina Pușcău pe Instagram.

Alina Pușcău, lupta cu cele 11 tumori

Fotomodelul a povestit că medicii descoperiseră 11 tumori în zona sânului și a axilei, iar boala ajunsese și la nivelul oaselor. Pentru a combate afecțiunea, Alina a urmat mai multe tratamente într-o clinică din California, costurile ridicându-se la peste 500.000 de dolari.

Ulterior, investigațiile au indicat rezultate spectaculoase, iar tumorile nu mai erau vizibile. Vedeta a vorbit despre șocul pe care l-a avut când a aflat evoluția bolii și despre credința care a ajutat-o să treacă prin această perioadă.

Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred… sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a mai spus Alina Pușcău.

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