 Alina Pușcău, mărturisire după chimioterapie: „Se poate întoarce”. Ce se întâmplă după ultimele analize
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Alina Pușcău, mărturisire după chimioterapie: „Se poate întoarce”. Ce se întâmplă după ultimele analize

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Alina Pușcău a revenit la clinica din California unde a urmat tratamentul împotriva cancerului și continuă ședințele de chimioterapie, deși ultimele investigații au indicat că nu mai există tumori în organismul său. Fotomodelul a explicat că a ales să continue tratamentul din teama unei eventuale recidive. Vedeta a fost însoțită de mama sa, care i-a fost alături într-o perioadă dificilă.

Alina Pușcău, mărturisire după chimioterapie: „Se poate întoarce”
Alina Pușcău, mărturisire după chimioterapie: „Se poate întoarce” Foto: arhiva

De ce continuă Alina Pușcău chimioterapia, deși nu mai are tumori

După săptămâni întregi de tratament, Alina Pușcău a primit o veste importantă din partea medicilor: investigațiile recente nu au mai evidențiat tumori în organism. Pentru a sărbători această reușită, vedeta a plecat într-o vacanță alături de familie.

Bucuria veștilor bune nu a însemnat însă și încheierea tratamentului. La câteva săptămâni după ce a aflat rezultatele analizelor, fotomodelul s-a întors la clinica din California pentru a continua ședințele de chimioterapie.

Alina Pușcău a explicat că decizia are legătură cu riscul ca boala să reapară. Chiar dacă medicii nu au mai identificat tumori, tratamentul continuă conform planului urmat de vedetă.

Doar ce am terminat chimo și mama mi-a spus că sunt mai frumoasă după chimo. Vă mulțumesc pentru mesaje, sunt liniștită și fericită să continui acest tratament, chiar dacă nu mai am, tratamentul se continuă pentru că... nu se știe, se poate întoarce”, a declarat Alina Pușcău, pe Instagram.

Mama Alinei Pușcău i-a fost alături la clinică

În timpul noii vizite la clinica din California, Alina Pușcău a fost însoțită de mama sa. Prezența acesteia a reprezentat un sprijin emoțional important pentru vedetă, care a împărtășit cu urmăritorii săi câteva momente de după ședința de chimioterapie.

Mesajul publicat pe rețelele sociale a arătat că fotomodelul încearcă să privească înainte cu optimism, în ciuda dificultăților asociate tratamentului.

Complimentul primit de la mama sa, imediat după terminarea ședinței, a fost unul dintre momentele care au înveselit-o. Alina a vorbit și despre mesajele de încurajare primite de la cei care îi urmăresc parcursul.

Ce rezultate au avut analizele făcute de Alina Pușcău

În ultimele săptămâni, fotomodelul a urmat un tratament împotriva cancerului la o clinică din California. Recent, aceasta a făcut o investigație importantă pentru evaluarea răspunsului organismului la terapie.

Potrivit declarațiilor sale, medicii i-au comunicat că nu mai există tumori detectabile în organism. Rezultatul reprezintă o veste încurajatoare, însă nu înseamnă automat că orice risc de recidivă a dispărut sau că tratamentul poate fi întrerupt.

În cazul pacienților oncologici, continuarea sau oprirea terapiei depinde de tipul cancerului, tratamentul administrat și recomandările echipei medicale. În situația Alinei Pușcău, informațiile publice nu precizează diagnosticul exact și schema terapeutică, astfel că motivele medicale complete pentru continuarea chimioterapiei nu pot fi stabilite independent.

Cât costă tratamentul urmat de Alina Pușcău în Statele Unite

Pe lângă veștile despre starea sa de sănătate, Alina Pușcău a vorbit și despre costurile ridicate ale tratamentului urmat în Statele Unite ale Americii.

Vedeta a dezvăluit că terapia ar costa peste un milion de dolari, sumă pe care nu a fost nevoită să o achite din propriul buzunar, deoarece beneficiază de asigurare medicală.

Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste 1 milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe. Dacă ar fi în România, ar fi mai ieftin, pentru că nu sunt acte cum sunt aici, dar e altfel de viață în România decât în America. Am avut noroc! Dumnezeu mă iubește așa de mult”, a declarat Alina Pușcău, la Spynews TV Live.

Potrivit propriilor declarații, asigurarea medicală a acoperit cheltuielile tratamentului, care implică administrarea a trei medicamente costisitoare.

Alina Pușcău continuă lupta cu boala, cu speranță și sprijinul familiei

Faptul că ultimele investigații nu au mai evidențiat tumori reprezintă un moment important în parcursul medical al Alinei Pușcău. Vedeta continuă însă terapia recomandată și încearcă să își păstreze optimismul în această perioadă.

Sprijinul mamei sale și mesajele primite de la admiratori îi oferă încurajare, în timp ce următoarele etape ale tratamentului vor depinde de evoluția stării sale de sănătate și de recomandările medicilor.

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