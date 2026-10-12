 Unde a plecat Alina Pușcău după de s-a vindecat de cancer. Cu cine s-a întâlnit: „Inima mea se revarsă de recunoștință”
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Unde a plecat Alina Pușcău după de s-a vindecat de cancer. Cu cine s-a întâlnit: „Inima mea se revarsă de recunoștință”

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După ce a trecut prin coșmarul diagnosticului de cancer mamar cu 11 tumori, Alina Pușcău trăiește un adevărat miracol medical și spiritual. Modelul internațional s-a vindecat complet în urma tratamentelor urmate în SUA, iar primele momente de liniște le-a dedicat unei călătorii de suflet.

Alina Pușcău, pelerinaj în Grecia
Alina Pușcău, pelerinaj în Grecia Foto: Instagram

Vedeta a mers într-un pelerinaj încărcat de emoție în Grecia, pe insula Eghina, direct la Mănăstirea Sfântul Nectarie, pentru a aduce mulțumire divinității și sfântului la care s-a rugat neîncetat pe durata bolii.

În acest loc sacru, Alina Pușcău nu a fost singură, ci înconjurată de cei mai apropiați oameni, alături de care a sărbătorit biruința asupra suferinței.

Alina Pușcău, pelerinaj în Eghina alături de familie și de Valentina Pelinel

Alina Pușcău este o persoană profund credincioasă și este convinsă că rugăciunile au jucat un rol determinant în însănătoșirea sa. La Mănăstirea Sfântul Nectarie, vedeta a fost însoțită de fratele, sora și nepoții săi.

Alături de familie a fost prezentă și buna sa prietenă, Valentina Pelinel, care a călătorit împreună cu ei în Grecia pentru a-i fi alături în aceste momente copleșitoare. Pe rețelele sociale, Alina Pușcău a împărtășit un mesaj plin de recunoștință:

„Sunt profund recunoscător familiei mele, prietenilor mei și echipei mele incredibile de sprijin emoțional și spiritual pentru că m-au înconjurat cu atâta dragoste, credință și rugăciuni. Cred că Sfântul Nectarie a mijlocit pentru mine, iar prin harul lui Dumnezeu, am primit o minune de ziua lui. Inima mea se revarsă de recunoștință. De aceea am venit până aici să te vizitez, Sfinte Nectarie să-ți mulțumesc, să te cinstesc și să sărbătorim această frumoasă minune. Mulțumesc Doamne pentru puterea credinței, dragostei și a minunilor”, a mărturisit vedeta.

Rezultatul incredibil de la PET scan: cele 11 tumori au dispărut

Vestea vindecării a fost anunțată inițial de Alina Pușcău prin intermediul unui videoclip publicat în mediul online, în care a apărut cu lacrimi în ochi și vocea tremurândă imediat după ce a primit rezultatele analizelor imagistice.

Dacă în urmă cu două luni primea vestea cruntă a celor 11 formațiuni tumorale la sân, investigația recentă a confirmat dispariția lor completă în urma terapiilor urmate în SUA:

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, le-a transmis ea urmăritorilor.

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