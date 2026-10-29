„Dănucu nostru bun la suflet!” Olga Barcari, mesaj special pentru Dan Alexa, de ziua lui

Ziua de naștere a fost un prilej de bucurie pentru Dan Alexa, care a împlinit 47 de ani miercuri, 28 octombrie. Antrenorul a fost sărbătorit de persoanele apropiate, iar printre cele mai speciale mesaje s-au numărat cele transmise de cele două fiice ale sale, Casiana și Antonia. Nici fostele sale colege de la „Asia Express”, Alina Pușcău și Olga Barcari, nu au uitat de această zi și i-au transmis urări publice.

Dan Alexa Foto: Instagram

Ce mesaje i-au transmis fiicele lui Dan Alexa de ziua sa

Dan Alexa este tatăl a două fete din prima căsnicie: Casiana, în vârstă de 19 ani, și Antonia, care se apropie de 15 ani. Cu ocazia aniversării tatălui lor, cele două au publicat pe rețelele de socializare fotografii din copilărie în care apar alături de el și i-au transmis tradiționalul mesaj „La mulți ani!”.

Antrenorul a preferat de-a lungul timpului să își țină viața de familie departe de atenția publicului, însă a vorbit în mai multe rânduri despre relația apropiată pe care o are cu fiicele sale.

În timpul participării la „Asia Express”, Dan Alexa a povestit că fetele au fost surprinse atunci când au aflat că tatăl lor urma să intre în competiție. Chiar dacă ideea le-a luat prin surprindere, acestea au avut încredere că se va descurca în provocările emisiunii.

Antrenorul mai are și un fiu din căsnicia cu Andrada, cea de-a doua sa soție.

Alina Pușcău și Olga Barcari nu l-au uitat pe fostul coleg de la Asia Express

Pe lângă urările primite din partea familiei, Dan Alexa a fost felicitat și de două dintre fostele sale colege din emisiunea „Asia Express”. Alina Pușcău și Olga Barcari au păstrat legătura cu antrenorul după încheierea competiției și au marcat momentul prin mesaje publicate pe Instagram.

Alina Pușcău a ales să posteze o fotografie în care apare alături de Dan Alexa, realizată în perioada în care au participat împreună la emisiune. Imaginea a fost însoțită de un mesaj scurt, dar direct: „La mulți ani!”.

Între cei doi s-a legat o relație de prietenie în timpul competiției, iar Dan Alexa i-a fost alături vedetei inclusiv într-o perioadă dificilă, când aceasta s-a confruntat cu probleme de sănătate și a luptat cu cancerul.

Nici Olga Barcari nu a lăsat aniversarea să treacă neobservată. Aceasta a publicat, la rândul său, o fotografie alături de antrenor, surprinsă în timpul aventurii lor televizate, și i-a transmis o urare plină de afecțiune.

„La mulți ani, Dănucu nostru bun la suflet!”, a scris Olga Barcari pe Instagram.