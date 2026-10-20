 De ce a renunțat Dan Alexa la viața de noapte din București? Unde locuiește acum antrenorul
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De ce a renunțat Dan Alexa la viața de noapte din București? Unde locuiește acum antrenorul

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Renumit în trecut pentru aparițiile extravagante și episoadele agitate din viața de noapte a Capitalei, Dan Alexa a ales o schimbare radicală de ritm.

Antrenorul a fugit de tentațiile din București și s-a refugiat la Timișoara
Antrenorul a fugit de tentațiile din București și s-a refugiat la Timișoara Foto: Instagram

Acesta a părăsit tentațiile din București pentru a se dedica în totalitate proiectului fotbalistic de suflet de la Poli Timișoara și timpului petrecut alături de familie. 

Dan Alexa, refugiu în Banat alături de copii: „Dacă fac ceva, îmi și asum”

Stabilit în această perioadă la Timișoara, antrenorul își împarte fiecare zi între gazon și momentele de familie. Spune că este mai împăcat ca niciodată cu alegerile sale și că atmosfera din jurul echipei îi oferă exact energia de care are nevoie.

„La Timișoara sunt angrenat în proiectul acesta cu Poli, care este cel mai important pentru mine. Este o emoție, sunt legat profesional de acest proiect. Îi am pe toți copiii la mine; fiul meu vine destul de des și iubesc să stau cu el și cu surorile lui. Să știi că am viața pe care mi-o doresc. Important este și să câștig meciurile. Barometrul stării mele este rezultatul meciului, dar mă bucur de absolut orice și, dacă fac ceva, îmi și asum”, a declarat Dan Alexa pentru cancan.ro.

Cât despre viața sentimentală, întrebat cu zâmbetul pe buze cum stă cu dragostea după toate speculațiile din ultimii ani, antrenorul a răspuns scurt și misterios: „Bine!”.

Revedere cu Gabi Tamaș și sfatul oferit lui Gabi Torje pentru Asia Express

Dincolo de antrenamente, Dan Alexa păstrează legătura strânsă cu vechii săi camarazi de generație. S-a revăzut recent la Vâlcea cu Gabi Tamaș, glumind pe seama reputației de „băieți răi” care i-a urmărit de-a lungul carierei fotbalistice și pasând ironic responsabilitatea pentru micile escapade către fostul fundaș.

În plus, tehnicianul urmărește cu interes competiția televizată Asia Express, unde pariază pe victoria echipei formate din Gabriel Torje și luptătorul Alin Alexuc. Alexa a mărturisit că a purtat o discuție cu Torje chiar înainte de decolare:

„Cu Torje am vorbit înainte să plece și i-am spus că nu există vreo strategie acolo, ci trebuie doar să fii autentic. Și văd că este. Este important să fii autentic și să te bucuri de experiență. Mi se par cei mai buni până în acest moment și îi văd în finală”.

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