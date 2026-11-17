Anghel Damian a reacționat public după controversele apărute în jurul concertului „Acorduri ample”, susținut de Theo Rose. Regizorul a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare în care susține că un fragment video distribuit intens în mediul online a fost scos complet din context și a generat interpretări greșite despre mesajul spectacolului.

Mesajul transmis de Anghel Damian Foto: Facebook

Cum și-a apărat Anghel Damian soția

Totul a pornit de la câteva secunde filmate din public și distribuite pe internet, imagini care au stârnit numeroase reacții și comentarii. Potrivit lui Anghel Damian, cei care au criticat momentul nu au văzut întregul spectacol și au tras concluzii doar pe baza unei secvențe izolate.

În mesajul său, Anghel Damian a explicat că „Acorduri ample” este un spectacol de aproximativ două ore care vorbește despre abuzurile regimului comunist, victimele Revoluției și importanța păstrării memoriei istorice.

Potrivit acestuia, show-ul construit de Theo Rose include imagini de arhivă, momente scenice inspirate din istoria recentă a României și un discurs despre libertate și responsabilitate civică.

„Soția mea, Theo, a construit un spectacol de două ore, care este, probabil, unul dintre cele mai puternice manifeste anticomuniste pe care un artist mainstream din România și le-a asumat în ultimii ani”, a transmis regizorul.

Ce reprezenta, de fapt, scena care a stârnit controverse

Anghel Damian a oferit și explicații despre momentul care a devenit viral pe internet. Acesta susține că scena respectivă nu era o glorificare a regimului comunist, ci dimpotrivă, o reprezentare a eliberării de sub dictatură.

Conform explicațiilor sale, în timp ce pe ecranele din spate rulau imagini de la Revoluția din 1989 și erau amintite victimele comunismului, personajul care îl reprezenta pe Nicolae Ceaușescu era escortat de pe scenă.

În același timp, copiii îmbrăcați în uniforme de pionieri renunțau la simbolurile comuniste. Regizorul spune că întregul tablou artistic avea rolul de a ilustra sfârșitul unei epoci și recâștigarea libertății.

„În momentul respectiv, pe ecrane erau proiectate imagini de la Revoluție, însoțite de un text despre victimele comunismului. Personajul Ceaușescu era escortat, iar copiii care intrau pe scenă, îmbrăcați în uniforme de pionieri, aruncau simbolurile comuniste. Era un tablou despre eliberarea de un regim, nu despre celebrarea lui”.

Regizorul critică persoanele care aleg să judece imaginile fără să știe contextul

Soțul artistei s-a declarat dezamăgit de faptul că numeroase persoane și-au exprimat opinii categorice fără să urmărească spectacolul în întregime. Acesta a afirmat că inclusiv oameni care se prezintă drept formatori de opinie sau reprezentanți ai mediului intelectual au comentat momentul bazându-se exclusiv pe câteva secunde distribuite online.

„Oameni care n-au văzut spectacolul, dar care au suficiente certitudini încât să judece un demers artistic de două ore pe baza câtorva secunde filmate din public”, a scris el.

Regizorul susține că un spectacol care vorbește despre propagandă, controlul informației și manipulare a ajuns să fie el însuși interpretat greșit tocmai din cauza modului în care au fost distribuite și consumate imaginile în mediul online.

„Un spectacol despre pericolul manipulării, despre un regim care controla adevărul și despre nevoia de libertate a ajuns el însuși victima unei manipulări. Mi se pare de o ironie cumplită”, a transmis acesta.