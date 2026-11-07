 Nea Mărin a făcut spectacol la primul examen de dans! A pus mâna pe o mătură și a uimit comisia
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Nea Mărin a făcut spectacol la primul examen de dans! A pus mâna pe o mătură și a uimit comisia

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Nea Mărin a povestit în emisiunea „Furnicuțele” cum a făcut primii pași spre o carieră în dans și cum a ajuns să fie remarcat încă de la prima probă de admitere. Artistul și-a amintit că totul a început după ce s-a mutat la București și a intrat la liceu. La numai câteva luni distanță, a descoperit întâmplător un anunț care avea să-i schimbe parcursul.

Nea Mărin
Nea Mărin Foto: Arhivă

Curios să-și demonstreze talentul, Nea Mărin s-a prezentat la înscrieri, deși nu îndeplinea condiția de vârstă. Nu avea încă 18 ani, iar persoana care se ocupa de înscrieri nu voia să-l primească. A insistat însă până când a fost acceptat și a ajuns să participe la examen alături de aproximativ 160 de candidați. Proba s-a desfășurat într-o sală de balet, un loc cu totul nou pentru tânărul venit din lumea dansurilor populare.

Cum a ajuns Nea Mărin la examenul de dans, deși nu avea 18 ani

Deci când am venit în București, bine, am intrat la liceu și după vreo trei luni am văzut în Informația Bucureștiului un anunț. Ansamblul Comitetului Central UTC Luna Carpaților primește înscrieri băieți, un metru, nu știu cât, 18 ani. M-am dus să mă înscriu. Ăla nu voia să mă înscrie acolo că n-aveam 18 ani. Până i-am zis: «Înscrieți-mă și pe mine, că vreau să arăt și eu ce știu să joc». M-au înscris și cred că printre ultimii am intrat la examen”, a povestit Nea Mărin.

Artistul a rememorat și emoțiile pe care le-a avut când a intrat în sala de balet. Nu mai văzuse până atunci un asemenea spațiu, cu oglinzi de jur împrejur și bară de antrenament. Venise pregătit pentru probă, dar avea asupra lui și o căciulă de astrahan, pe care a avut grijă să o pună lângă el, ca să nu i-o fure cineva.

La examen, a fost întrebat ce știe să danseze. Răspunsul său a fost simplu: „De toate”. Când a trebuit să spună ce stil stăpânește cel mai bine, a ales călușul, dansul tradițional pe care îl cunoștea foarte bine.

A cântat, a dansat și a impresionat comisia cu o mătură pe post de bâtă

Momentul probei a devenit și mai interesant când a venit vorba despre acompaniament. Întrebat cine cântă, Nea Mărin a observat că profesorul urma să cânte la pian. Numai că el era obișnuit cu alt ritm și cu alt mod de acompaniere pentru dansul pe care voia să-l prezinte.

Mai mult, nu avea nici măcar o bâtă la îndemână. A văzut însă o mătură în sală, a luat-o și a folosit coada acesteia pe post de bâtă. În timp ce pianistul începea să cânte, tânărul dansator a explicat că la ei muzica nu se cântă în felul acela. Apoi a început să cânte singur, în timp ce dansa și sărea.

„N-aveam băț, am văzut o mătură undeva acolo. Am luat bățul în mână. Și a început ăla la pian. Păi zic: «La noi nu se cântă așa». «Păi cum se cântă?» Nu zic, dar la noi se cântă așa. Și am început eu. Eu cântam, eu jucam, eu săream”, și-a amintit Nea Mărin.

Reprezentația improvizată a avut efectul dorit. Unul dintre profesori a fost atât de impresionat, încât a spus că îl vrea în grupa mare în numai șase luni. Până atunci, Nea Mărin urma să înceapă pregătirea în grupa mică, chiar de a doua zi.

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