După șase ani marcați de suferință și de responsabilitatea de a-și crește singur copiii, John Travolta pare pregătit să facă un nou pas în viața personală.

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Celebrul actor, în vârstă de 72 de ani, a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre viața sa sentimentală, mărturisind că este deschis unei noi povești de dragoste, după pierderea soției sale, Kelly Preston.

Invitat luni în emisiunea „Today”, starul din „Grease” a vorbit sincer despre posibilitatea de a-și reface viața amoroasă. Întrebat dacă este pregătit să înceapă o nouă relație, Travolta a răspuns fără ezitare: „Dragostea înseamnă totul, face parte din personalitatea mea. Așadar, sunt deschis? Da, sunt!”.

Actorul a explicat, însă, că, în toți acești ani, prioritatea sa absolută a fost familia. După moartea lui Kelly, fiul său Benjamin avea doar nouă ani, iar fiica sa, Ella Bleu, era și ea foarte tânără. John și-a dorit să le ofere stabilitate, să îi ajute să treacă peste tragedie și să se asigure că viitorul lor este asigurat. „A fost o perioadă în care m-am concentrat să am grijă de fiul meu și de fiica mea și să mă asigur că sunt bine”, a povestit actorul.

A fost nevoit să fie și mamă, și tată pentru copiii săi

John Travolta a recunoscut că pierderea soției l-a pus în fața unei responsabilități uriașe. A trebuit să-și îndeplinească rolul de tată, dar și o mare parte din responsabilitățile pe care Kelly Preston le avea în familie. „Ești și mamă, și tată atunci când unul dintre părinți nu mai este”, a mărturisit actorul, explicând că, în ciuda durerii, a găsit puterea să meargă mai departe pentru copiii săi.

Kelly Preston s-a stins din viață în 2020, la numai 57 de ani, după o luptă de doi ani cu cancerul la sân. Vestea tragică a fost făcută publică de John Travolta printr-un mesaj emoționant, în care vorbea despre curajul și puterea soției sale. Cei doi au avut împreună trei copii: Jett, care a murit în 2009, la doar 16 ani, Ella Bleu, în prezent are 26 de ani, și Benjamin, de 15 ani.