Smiley și Pavel Bartoș au dezvăluit unde ar pleca împreună în vacanță: „E și aproape și are taverne extraordinare”

Smiley (43 de ani) și Pavel Bartoș (51 de ani) au adus „Vacanță All Inclusive” pe marele ecran, însă pentru o escapadă împreună ar alege Grecia, cu taverne și plaje spectaculoase.

1/8 Unde ar pleca Smiley în vacanță cu Pavel Bartoș! „Nu știu dacă ne-am duce într-o vacanță all inclusive” Foto: click.ro

Cei doi au vorbit, pentru Click!, despre planurile lor, peripețiile de la filmări și primele reacții la comedia în care apar împreună. Pavel Bartoș s-a bucurat în mod deosebit de aprecierea Irinei-Margareta Nistor.

Petrec mult timp împreună la „Românii au talent”, pe platourile de filmare ale emisiunii de la PROTV, iar acum prietenia lor a căpătat și o poveste de cinema. Smiley și Pavel Bartoș sunt încântați de „Vacanță All Inclusive”, primul film în care joacă împreună, dar se gândesc și la o vacanță în afara platourilor de filmare.

Întrebat unde ar pleca alături de prietenul și colegul său, Smiley a ales o destinație care îmbină mâncarea bună cu relaxarea la mare.

„Nu știu dacă ne-am duce într-o vacanță all inclusive, că noi preferăm așa, cu taverne. Probabil la vară. În Grecia, pentru că e și aproape și are taverne extraordinare, niște plaje extraordinare”, a spus Smiley pentru Click!.

Până la o eventuală escapadă, cei doi au însă un program plin: întâlniri cu spectatorii și o caravană de promovare a filmului prin țară.

Pavel Bartoș, încântat de aprecierea Irinei-Margareta Nistor

Emoțiile sunt mari, chiar dacă amândoi sunt obișnuiți cu publicul. Pavel Bartoș spune că primele reacții le-au dat motive de bucurie, iar aprecierea criticului de film Irina-Margareta Nistor a contat în mod special.

„Toate reacțiile până acum au fost pozitive. Ne-a bucurat reacția doamnei Irina-Margareta Nistor”, a mărturisit actorul.

Potrivit lui Bartoș, aceasta a considerat „Vacanță All Inclusive” cel mai bun film românesc apărut, o apreciere care l-a încântat după munca depusă la proiect.

Dincolo de reacțiile favorabile, cei doi își doresc ca spectatorii să plece din sala de cinema cu zâmbetul pe buze.

„Să bucure lumea, așa cum ne-a bucurat pe noi”, au transmis aceștia, invitând publicul să vadă filmul alături de cei dragi.

Peripeții la filmările în apă

Pe platouri au existat și momente care le-au pus echipa la încercare. Secvențele filmate în apă au venit cu grija pentru aparatură și cu un efort considerabil din partea celor aflați în spatele camerelor.

„Eu am crezut că noi suntem ăia, când am filmat în apă, dar săracul operator, care era pe sub apă…”, au povestit cei doi, amintind și de echipamentele închiriate, în valoare de zeci de mii de euro.

Experiența le-a deschis însă apetitul pentru alte colaborări. Smiley spune că este mulțumit de rezultat și că își dorește să continue proiectele alături de Pavel.

„Cred că vom mai face filme împreună, seriale, nu știu, adică ne place mult”, spune artistul.

Iar celor care se pregătesc să vadă „Vacanță All Inclusive”, cei doi le promit umor, romantism și o poveste accesibilă întregii familii.

„E un film light pe care poți să-l vezi cu familia, e fără înjurături. Ne-am străduit foarte tare să fie fără înjurături. Adică e chiar pentru toată lumea”, ne-a asigurat Smiley.