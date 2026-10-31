 Smiley și Pavel Bartoș au dezvăluit unde ar pleca împreună în vacanță: „E și aproape și are taverne extraordinare”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Smiley și Pavel Bartoș au dezvăluit unde ar pleca împreună în vacanță: „E și aproape și are taverne extraordinare”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Smiley (43 de ani) și Pavel Bartoș (51 de ani) au adus „Vacanță All Inclusive” pe marele ecran, însă pentru o escapadă împreună ar alege Grecia, cu taverne și plaje spectaculoase. 

Unde ar pleca Smiley în vacanță cu Pavel Bartoș! „Nu știu dacă ne-am duce într-o vacanță all inclusive”
1/8
Unde ar pleca Smiley în vacanță cu Pavel Bartoș! „Nu știu dacă ne-am duce într-o vacanță all inclusive” Foto: click.ro

Cei doi au vorbit, pentru Click!, despre planurile lor, peripețiile de la filmări și primele reacții la comedia în care apar împreună. Pavel Bartoș s-a bucurat în mod deosebit de aprecierea Irinei-Margareta Nistor.

Petrec mult timp împreună la „Românii au talent”, pe platourile de filmare ale emisiunii de la PROTV, iar acum prietenia lor a căpătat și o poveste de cinema. Smiley și Pavel Bartoș sunt încântați de „Vacanță All Inclusive”, primul film în care joacă împreună, dar se gândesc și la o vacanță în afara platourilor de filmare.

Întrebat unde ar pleca alături de prietenul și colegul său, Smiley a ales o destinație care îmbină mâncarea bună cu relaxarea la mare.

Nu știu dacă ne-am duce într-o vacanță all inclusive, că noi preferăm așa, cu taverne. Probabil la vară. În Grecia, pentru că e și aproape și are taverne extraordinare, niște plaje extraordinare”, a spus Smiley pentru Click!.

Până la o eventuală escapadă, cei doi au însă un program plin: întâlniri cu spectatorii și o caravană de promovare a filmului prin țară.

Pavel Bartoș, încântat de aprecierea Irinei-Margareta Nistor

Emoțiile sunt mari, chiar dacă amândoi sunt obișnuiți cu publicul. Pavel Bartoș spune că primele reacții le-au dat motive de bucurie, iar aprecierea criticului de film Irina-Margareta Nistor a contat în mod special.

Toate reacțiile până acum au fost pozitive. Ne-a bucurat reacția doamnei Irina-Margareta Nistor”, a mărturisit actorul.

Potrivit lui Bartoș, aceasta a considerat „Vacanță All Inclusive” cel mai bun film românesc apărut, o apreciere care l-a încântat după munca depusă la proiect.

Dincolo de reacțiile favorabile, cei doi își doresc ca spectatorii să plece din sala de cinema cu zâmbetul pe buze.

Să bucure lumea, așa cum ne-a bucurat pe noi”, au transmis aceștia, invitând publicul să vadă filmul alături de cei dragi.

Peripeții la filmările în apă

Pe platouri au existat și momente care le-au pus echipa la încercare. Secvențele filmate în apă au venit cu grija pentru aparatură și cu un efort considerabil din partea celor aflați în spatele camerelor.

Eu am crezut că noi suntem ăia, când am filmat în apă, dar săracul operator, care era pe sub apă…”, au povestit cei doi, amintind și de echipamentele închiriate, în valoare de zeci de mii de euro.

Experiența le-a deschis însă apetitul pentru alte colaborări. Smiley spune că este mulțumit de rezultat și că își dorește să continue proiectele alături de Pavel.

Cred că vom mai face filme împreună, seriale, nu știu, adică ne place mult”spune artistul.

Iar celor care se pregătesc să vadă „Vacanță All Inclusive”, cei doi le promit umor, romantism și o poveste accesibilă întregii familii.

E un film light pe care poți să-l vezi cu familia, e fără înjurături. Ne-am străduit foarte tare să fie fără înjurături. Adică e chiar pentru toată lumea”, ne-a asigurat Smiley.

Ghid de cumpărături

banner copii jpg
#Exclusiv Click!
Foto40 de ani de la premiera filmului „Liceenii” Ce drăgălași erau Ionică, Bănică și Oana Sîrbu, în copilărie! În ce relații au rămas Vedete românești
Horoscop luna martie jpg
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme Horoscop
image
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume adevarul.ro
image
„Cartofi cu cartofi la cuptor”. Cum supraviețuiesc mulți români cu bani puțini până la următorul salariu, după ce achită facturile adevarul.ro

Parteneri

image
Milioane pentru Răzvan Burleanu! Suma uriașă pe care șeful FRF o va încasa dacă ar deveni președinte al FIFA www.fanatik.ro
image
Hârtia igienică ar putea dispărea din 2026. Produsul ieftin care o înlocuieşte deja în tot mai multe locuinţe observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Criză politică la Varșovia: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, bruscat de forțele de ordine în momentul în care a încercat să intre cu forța în clădirea Tribunalului Constituțional. De la ce a pornit scandalul în Polonia www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român cu 3 pensii, dezvăluiri șoc! Luxul orbitor pe care l-a trăit: „Maldăre de bani în fiecare seară” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Cum a ajuns David Popovici în topul preferințelor pentru Gen Z din România. Ce alți sportivi mai iubesc tinerii www.fanatik.ro
image
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Top 5 mituri despre vrăjitoare historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De unde vine „sãrbatoarea” de Halloween? historia.ro
adelina pestritu placinta mere colaj captura video jpg
VideoAdelina Pestrițu, rețeta perfectă pentru zilele răcoroase. Cum prepară vedeta plăcinta cu mere și ce sfat le-a dat gospodinelor Vedete românești
banner copii jpg
#Exclusiv Click!
Foto40 de ani de la premiera filmului „Liceenii” Ce drăgălași erau Ionică, Bănică și Oana Sîrbu, în copilărie! În ce relații au rămas Vedete românești
Alex Velea face mișcare zilnic și dezvăluie secretul relației cu Antonia
#Exclusiv Click!
Cum se menține Alex Velea în formă la 42 de ani. Secretul relației cu Antonia, după 13 ani de când sunt împreună: „Cu bune și cu rele” Vedete românești
banner kamara jpg
#Exclusiv Click!
VideoCe voce frumoasă are Leon, fiul lui Kamara, care luptă cu o boală gravă! „Cântă și piesele lui Michael Jackson”. Cum se simte, după operații? Vedete românești
banner madalina apostol inmormantare jpg
Mama Mădălinei Apostol, dezvăluiri cutremurătoare după moartea fiicei sale. Ce i-a ascuns femeia până în ultima clipă Vedete românești
Andreea Bălan radiază de când Victor s-a întors acasă
#Exclusiv Click!
Andreea Bălan radiază de când Victor s-a întors acasă: „Iubirea schimbă tot”. De ce nu a plecat cu fetițele în vacanță Vedete românești
claudia patrascanu si gabi badalau
FotoGabi Bădălău, noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu. Spune că nu și-a putut lua fiul la București: „Nicolas a plâns” Vedete românești
banner operatii estetice jpg
#Exclusiv Click!
Mai tinere cu 10 ani, după operația estetică la gât! Sfatul designerilor pentru Minodora și Ozana Barabancea: „Pot purta din nou decolteuri” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European actualitate.net