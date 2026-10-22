 Smiley lansează azi „Melancolie”, piesa-comoară, parte din coloana sonoră a lungmetrajului „VacanțăAll Inclusive”! Când ajunge filmul în cinematografe?
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Smiley lansează azi „Melancolie”, piesa-comoară, parte din coloana sonoră a lungmetrajului „VacanțăAll Inclusive”! Când ajunge filmul în cinematografe?

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Smiley lansează astăzi „Melancolie”, piesa-comoară, redescoperită și refăcută după 27 de ani de la compunerea și înregistrarea ei pe o casetă audio din 1999, ce va fi parte din coloana sonoră marca HaHaHaProduction a lungmetrajului „Vacanță All Inclusive”, ce va avea premiera pe 2 noiembrie. Comedia polițistă regizată de Radu Bărbulescu, cu Smiley și Pavel Bartoș în rolurile principale, intră în cinematografele din România pe 6 noiembrie, cu vizionari de avanpremieră din 2 noiembrie.

Smiley a lansat „Melancolie”
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Smiley a lansat „Melancolie” Foto: Click!

Producție HaHaHa Production, cu muzica și textul semnate de Smiley și Dorian Micu, producția și mixul create de Feenom și Roland Kiss și masterul de Erwin Maas, „Melancolie” îi scoate la joacă în videoclip pe Smiley și Pavel Bartoș, cu personajele lor din comedia polițistă „Vacanță All Inclusive” care își dezvăluie astfel câteva secvențe irezistibile în premieră națională.

„Am umblat în debaraua studioului și am găsit mai multe casete audio, printre care una pe care scria <<demo99>>. M-a cuprins așa o melancolie, un dor și un sentiment de bine! Chiar m-am simțit ca atunci când descoperi o comoară cu călătorie în timp inclusă. 

Am ascultat-o copleșit și plăcut surprins, am refăcut-o șiam dus-o direct în <<Vacanță All Inclusive>>, ca să fie cu de toate, cu cascadorie, cu comedie, dar și cu melancolie”, a declarat Smiley, actor, producător, cântăreț și compozitor în noul proiect cinematografic de care se vor putea bucura curând spectatorii din întreaga țară.

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Foto: Talentivity

Echipa filmului „Vacanță All Inclusive”va porni într-o caravană de proiecții speciale

„Vacanță All Inclusive”, comedia polițistă regizată de Radu Bărbulescu, cu Smiley și Pavel Bartoș în rolurile principale, intră în cinematografele din România pe 6 noiembrie, cu o serie de vizionări înainte de avanpremiera din 2 noiembrie. O vacanță la mare, un transport misterios și o poveste inspirată dintr-un fapt real incredibil. Doi ofițeri antidrog își văd vacanța dată peste cap după ce descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Ce urmează? O comedie polițistă plină de suspans, umor, cascadorii și întorsături de situație neașteptate! 

Alături de Smiley și Pavel Bartoș, din distribuția filmului „Vacanță All Inclusive” mai fac parte: Raluca Aprodu, Diana Cavallioti, Mihai Călin, Dani Achim, Alex Velea, Theo Zeciu, Bogdan Farcaș, Ioana Grama, Gabriela Popescu, Imogen și actorul sârb Darko Perić, cunoscut din serialul „La Casa de Papel”. Filmul este regizat de Radu Bărbulescu, produs de HOPA Film și distribuit de Vertical Entertainment. 

Înainte de lansare, echipa filmului „Vacanță All Inclusive” pornește într-o caravană de proiecții speciale în 24 de cinematografe din 14 orașe, cu prima oprire la Iași, pe 28 octombrie. Pe lângă Smiley și Pavel Bartoș, în caravană se va alătura și Darko Perić încă de la prima proiecție, cea de la Iași, după care vor urma: Oradea, Timișoara, Drobeta Turnu-Severin, Craiova, București, Constanța, Ploiești, Pitești, Cluj, Sibiu, Brașov și Miercurea Ciuc, orașul natal al lui Pavel Bartoș.

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