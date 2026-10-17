 O casetă uitată din 1999 i-a dat peste cap planurile lui Smiley! Artistul a făcut un anunț neașteptat
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O casetă uitată din 1999 i-a dat peste cap planurile lui Smiley! Artistul a făcut un anunț neașteptat

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Smiley se pregătește să lanseze o piesă pe care a redescoperit-o în mod cu totul neașteptat, după ce a găsit o casetă demo din 1999. Artistul a povestit cum a pornit în căutarea unui casetofon pentru a asculta înregistrarea veche, iar surpriza a fost cu atât mai mare cu cât melodia de pe bandă îi ieșise complet din memorie. Piesa se numește „Melancolie” și va fi lansată săptămâna viitoare.

Smiley
Smiley Foto: Facebook

Totul a început în studio, când Smiley a descoperit caseta pe care era scris „demo '99”. Deși avea la dispoziție opt studiouri, artistul a constatat că nu avea niciun casetofon cu care să asculte banda. Așa că le-a cerut ajutorul celor care îl urmăresc, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Smiley a găsit un casetofon la piața de vechituri

După ce a povestit despre descoperirea sa, artistul a primit sute de mesaje, fotografii și oferte de casetofoane de la oameni care au vrut să-l ajute să asculte înregistrarea. În cele din urmă, Smiley a urmat unul dintre cele mai repetate sfaturi și a mers la piața de vechituri.

„Mi-ați trimis sute de mesaje, poze și oferte de casetofoane 😂 Până la urmă am urmat unul dintre cele mai repetate sfaturi: piața de vechituri. Am găsit casetofonul și am ascultat caseta din ’99”, a povestit artistul.

Odată ce a avut aparatul necesar, Smiley a putut afla ce se ascundea pe banda veche. Înregistrarea conținea demo-ul unei piese pe care nu și-o mai amintea, iar redescoperirea ei l-a făcut să se gândească la posibilitatea de a o aduce în fața publicului.

„Pe ea era demo-ul unei piese pe care o uitasem complet. Melancolie. Și parcă ar fi păcat să rămână doar un demo…”, a transmis cântărețul.

„Melancolie”, piesa uitată care ajunge acum la public

În timpul sesiunii din studio, Smiley a ascultat fragmentele melodiei și a început să lucreze la sunetul ei, încercând să păstreze atmosfera specifică perioadei în care fusese înregistrată. Artistul a vorbit despre dorința de a recupera acea „patină” a anilor '90 și a făcut referire la Eforie Sud și la Barul Melodii, repere pe care și le dorea reflectate în atmosfera piesei.

Versurile descoperite pe casetă evocă amintirea unei iubiri și a unei veri din trecut: „Ce ne-a rămas acum? Doar o poză veche într-un album. Noi copii, o vară și o melodie”.

Ceea ce a început ca o simplă curiozitate legată de o casetă veche s-a transformat, așadar, într-un proiect muzical concret. În loc să rămână doar o înregistrare uitată, melodia va fi lansată oficial.

Smiley a anunțat și când se vor putea bucura fanii de piesă: „MELANCOLIE. Săptămâna viitoare e a voastră!”

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