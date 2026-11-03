 Alimentul pe care Gina Pistol nu îl include în meniul fiicei sale. Ce se mănâncă în familia vedetei și a lui Smiley
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Alimentul pe care Gina Pistol nu îl include în meniul fiicei sale. Ce se mănâncă în familia vedetei și a lui Smiley

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Gina Pistol a dezvăluit detalii neștiute despre viața de familie și modul în care gestionează alimentația din căminul pe care îl împarte cu Smiley.

Gina Pistol a dezvăluit ce regulă alimentară respectă în cazul fiicei sale
Gina Pistol a dezvăluit ce regulă alimentară respectă în cazul fiicei sale Foto: Instagram

Deși se bucură de un succes uriaș pe micul ecran ca gazdă a emisiunii „MasterChef”, vedeta rămâne o persoană cu picioarele pe pământ, care își face timp pentru gătit și pune un accent deosebit pe obiceiurile sănătoase insuflate fiicei lor, Josephine, încă de la primii pași în diversificare.    

Alimentul nelipsit din rutina lui Josephine și lupta cu produsele procesate

În ciuda unui program profesional încărcat, Gina Pistol refuză să gătească feluri de mâncare separate pentru fiecare membru al familiei, meniul de acasă fiind orientat spre o hrană cât mai curată și echilibrată. Cea mai strictă regulă a fost impusă în cazul micuței Josephine, pe care părinții o protejează atent de tentațiile din comerț.

La noi în casă se mănâncă sănătos. Și Josephine. Pe ea, de exemplu, o țin cât mai departe, cât pot eu, de zahăr și de junk food, a explicat prezentatoarea, pentru wowbiz.ro.

Disciplina a dat deja roade, micuța începând să discearnă singură ce îi face bine:

Și dacă mergem undeva unde este multă mâncare diversificată, întotdeauna mă întreabă: «Mama, e ok să mănânc asta?». Dar cred că, cumva, știe și ea ce are voie să mănânce și ce nu are voie să mănânce, a povestit Gina Pistol.

Când vine vorba de preferințele culinare ale fiicei sale, vedeta TV a dezvăluit că există un preparat tradițional de la care micuța nu face rabat în nicio zi:

Fiică-mea în fiecare zi trebuie să mănânce un bol de supă sau de ciorbă. E ciorbăreasă, a completat amuzată vedeta.

Cum arată dieta lui Smiley și de ce Gina își ia rețetele de pe internet, nu de la jurații emisiunii

În ceea ce îl privește pe Smiley, viața de artist pe drumuri își pune amprenta pe stilul său alimentar. Artistul mănâncă frecvent în locurile în care îl prind filmările și concertele, însă atunci când ajunge acasă preferă preparatele proaspete și ușoare preparate de soția sa:

Deși lucrează zilnic pe platourile de filmare alături de cei mai renumiți chefi din România, prezentatoarea recunoaște cu multă naturalețe că nu apelează la sfaturile maeștrilor bucătari atunci când vrea să încerce ceva nou, ci se inspiră simplu, de pe internet:

„Da! De ce nu? Ei, stau acum să-i sun, să-i zăpăcesc la cap?, a punctat aceasta, dând dovadă de discreție.

Totodată, Gina Pistol a arătat că nu se dă în lături de la munca brută din gospodărie. Vedeta merge personal la tarabele din piață pentru a alege legume proaspete și nu ezită să sacrifice o zi întreagă pentru a pregăti conserve de iarnă: „De ce, mă, nu? Ba da, ba da. Eu sunt muncitoare, măi. Îmi fac timp. La zacuscă stai o zi întreagă și te ocupi numai de asta. Dar pe urmă cine mănâncă toată iarna zacuscă?”.

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