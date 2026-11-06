 Gina Pistol a spus ce o deranjează cel mai mult la Smiley, după aproape 10 ani de relație: „Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni”
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Gina Pistol a spus ce o deranjează cel mai mult la Smiley, după aproape 10 ani de relație: „Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni”

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Gina Pistol și Smiley au construit în aproape un deceniu o relație solidă, în care iubirea, momentele romantice și micile diferențe de personalitate se împletesc în viața de zi cu zi. Prezentatoarea TV a vorbit deschis despre omul care îi este alături, despre lucrurile pe care le admiră cel mai mult la soțul ei, dar și despre un aspect al conviețuirii pe care cei doi nu au reușit încă să îl rezolve. Într-un interviu pentru VIVA!, Gina a dezvăluit și care au fost cele mai frumoase surprize pregătite de artist de ziua ei.

Gina Pistol și Smiley au construit în aproape un deceniu o relație solidă.
Gina Pistol și Smiley au construit în aproape un deceniu o relație solidă. Foto: arhiva

Gina Pistol, declarație de dragoste pentru Smiley: „Este ancora mea, omul care mă aduce cu picioarele pe pământ”

Povestea de dragoste dintre Gina Pistol și Smiley a ajuns la aproape zece ani, iar în tot acest timp cei doi au trecut împreună prin numeroase experiențe care le-au consolidat relația. Au devenit părinți, s-au căsătorit și au construit o familie, însă prezentatoarea spune că sentimentul că și-a întâlnit omul potrivit a fost prezent încă de la început.

Întrebată dacă a simțit încă de la prima întâlnire că Andrei Maria este bărbatul alături de care își dorește să își întemeieze o familie, Gina a mărturisit că nu a avut nevoie de prea multe confirmări.

„Da. Cred că orice femeie simte atunci când întâlnește bărbatul potrivit pentru ea și pe cel cu care și-ar dori să aibă copii. Eu pur și simplu am simțit asta. Nu știu cum să explic.

Andrei este ancora mea, omul care mă aduce cu picioarele pe pământ și, în același timp, echilibrul meu.”

Dincolo de statutul de soț și tată, Smiley este pentru Gina omul care îi oferă stabilitate și echilibru, chiar dacă personalitățile lor sunt, uneori, destul de diferite.

Ce nu au reușit să rezolve Gina Pistol și Smiley după aproape 10 ani de relație

Oricât de frumoasă ar fi o poveste de dragoste, viața în doi vine și cu provocări. Gina Pistol nu ascunde faptul că ea și Smiley au temperamente diferite, iar acest lucru se reflectă inclusiv în modul în care își organizează viața de zi cu zi.

În timp ce artistul este mai visător și uneori dezordonat, prezentatoarea recunoaște că are un spirit organizatoric foarte dezvoltat și că ține mult la curățenie. Diferențele dintre ei generează uneori mici tensiuni, însă niciunul nu pare dispus să renunțe complet la propriile obiceiuri.

Întrebată cine a făcut mai multe compromisuri în toți acești ani și dacă au reușit să ajungă la un numitor comun, Gina a oferit un răspuns sincer și amuzant:

„Încă lucrăm la asta. Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni. Uneori mai lasă el de la el, alteori mai las eu. Și tot așa.

Așadar, nici după aproape zece ani împreună, cei doi nu au găsit formula perfectă pentru a împăca firea visătoare a lui Smiley cu nevoia Ginei de ordine și organizare. Totuși, pare că au învățat să accepte aceste diferențe și să facă, pe rând, câte un pas unul către celălalt.

Cum o surprinde Smiley pe Gina Pistol. Gesturile romantice care au făcut-o să plângă

Deși micile neînțelegeri nu lipsesc din căsnicia lor, Smiley știe foarte bine cum să își impresioneze soția. Gina Pistol a povestit despre două dintre surprizele care au emoționat-o profund, ambele pregătite de artist cu ocazia zilei sale de naștere.

Una dintre cele mai spectaculoase surprize a avut loc într-o lună decembrie, când prezentatoarea s-a întors acasă după filmări și a descoperit că întreaga curte fusese decorată cu luminițe.

„Eu nu m-am gândit niciodată, de ziua mea, cum ar fi să-mi facă persoana dragă o surpriză, pentru că nu prea am avut parte de ele. Și țin minte că, într-un decembrie, de ziua mea, Andrei a împodobit toată curtea cu luminițe. Eu venisem de la filmări, eram la poartă și nu înțelegeam ce se întâmplă. Știam că e curtea mea, dar am crezut că am greșit. Era totul feeric.

Am stat la poartă și am început să plâng. Dar nu așa, o lacrimă… am plâns cu sughițuri. Am realizat că era surpriza de ziua mea, dar, în timp ce plângeam, mă gândeam și cât o să ne ia să dăm jos toate luminițele.”

Un alt moment special a fost pregătit de Smiley într-o dimineață, când Gina urma să plece la filmări. Artistul a organizat un moment muzical chiar în sufrageria casei, invitând un cvartet de coarde să cânte pentru soția sa.

Vedeta și-a amintit că, în seara precedentă, Andrei insistase să afle la ce oră se va trezi, fără ca ea să înțeleagă motivul întrebărilor sale.

Tot de ziua mea, într-un alt an, m-am trezit dimineața cu un cvartet de coarde în sufragerie. Cu o seară înainte, Andrei mă tot întreba la ce oră mă trezesc. Eu îi spuneam: «Am filmare, îți dai seama că o să mă trezesc devreme să-mi spăl părul!», iar el insista: «Da, dar la cât?». Și nu înțelegeam de ce avea nevoie de atâtea detalii.

Dimineața, în timp ce eram la duș și mă spălam pe păr, am auzit muzică în casă. Noi avem ritualul ăsta, să ascultăm muzică și să ne bem cafeaua împreună înainte să plec eu de acasă, așa că nu mi s-a părut neapărat ceva ciudat. Doar că muzica se auzea foarte clar.

Am ieșit din baie, cu părul prins în prosop, și am văzut cvartetul în living. Și am început să plâng. Atunci eram și însărcinată, eram și mai sensibilă.”

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