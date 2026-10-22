 Cu ce sumă ar fi plecat acasă Mirela Retegan și Maya în urma participării la Asia Express. Eliminarea a venit după șapte etape
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Cu ce sumă ar fi plecat acasă Mirela Retegan și Maya în urma participării la Asia Express. Eliminarea a venit după șapte etape

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Aventura de la „Asia Express” s-a încheiat pentru Mirela Retegan și fiica sa, Maya, în ediția difuzată pe 21 octombrie, după șapte etape petrecute pe Drumul Mătăsii. 

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Foto: Instagram

Cât au primit cele două după 7 etape parcurse la Asia Express

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, cele două ar fi fost remunerate cu 3.000 de euro pentru fiecare etapă parcursă, sumă care a inclus participarea ambelor concurente. Astfel, după cele șapte etape petrecute în competiție, remunerația totală ar fi ajuns la 21.000 de euro.

În cursa pentru ultima șansă, echipa formată din Mirela Retegan și Maya s-a confruntat cu echipele Maurice Munteanu și Connie Preda, respectiv Valerie Lungu și Alex Gîlcă. 

Adevărul despre eliminarea Mirelei Retegan 

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Mirela Retegan a mărturisit că parcursul lor în competiție a fost mai lung decât s-ar fi așteptat și că a continuat în principal pentru a-i fi alături fiicei sale.

„Astăzi, pentru echipa Maya & Mirela, Asia Express se oprește. Am primit acest final cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu mare ușurare. Vă rog să nu vă supărați pe mine, toți cei care ați sperat că poate fi mai mult. Credeți-mă, nu mai puteam”, a transmis aceasta.

Vedeta a explicat că încă de la început a avut o înțelegere cu Maya: să rămână în competiție atât timp cât experiența le aduce bucurie și cât se regăsesc în provocările emisiunii.

Potrivit fostei concurente, momentul decisiv a avut loc chiar înaintea cursei pentru ultima șansă. După terminarea filmărilor, cele două au avut o conversație sinceră despre continuarea competiției.

„Înaintea ultimei șanse, după ce s-au închis camerele, am discutat cu Maya cât se poate de sincer: «Ești sigură că vrei să mergem cu orice preț?» «Nu. Nu cu prețul bucuriei»”, a povestit Mirela Retegan.

Aceasta a precizat că în ultimele săptămâni resimțise tot mai intens oboseala acumulată și că experiența nu îi mai oferea aceeași bucurie ca la început.

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