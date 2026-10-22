Adevărul despre eliminarea Mirelei Retegan și a fiicei sale de la Asia Express. Ce au decis după ce s-au oprit camerele: „Am discutat cu Maya cât se poate de sincer”

Aventura de la „Asia Express” s-a încheiat pentru Mirela Retegan și fiica sa, Maya, după șapte etape de concurs. La scurt timp după eliminare, fondatoarea proiectului Gașca Zurli a explicat că plecarea din competiție nu a fost o surpriză pentru ele, ci o decizie pe care o acceptaseră deja.

Foto: Antena1

Mirela Retegan, la capătul puterilor

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Mirela Retegan a mărturisit că parcursul lor în competiție a fost mai lung decât s-ar fi așteptat și că a continuat în principal pentru a-i fi alături fiicei sale.

„Astăzi, pentru echipa Maya & Mirela, Asia Express se oprește. Am primit acest final cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu mare ușurare. Vă rog să nu vă supărați pe mine, toți cei care ați sperat că poate fi mai mult. Credeți-mă, nu mai puteam”, a transmis aceasta.

Vedeta a explicat că încă de la început a avut o înțelegere cu Maya: să rămână în competiție atât timp cât experiența le aduce bucurie și cât se regăsesc în provocările emisiunii.

Potrivit fostei concurente, momentul decisiv a avut loc chiar înaintea cursei pentru ultima șansă. După terminarea filmărilor, cele două au avut o conversație sinceră despre continuarea competiției.

„Înaintea ultimei șanse, după ce s-au închis camerele, am discutat cu Maya cât se poate de sincer: «Ești sigură că vrei să mergem cu orice preț?» «Nu. Nu cu prețul bucuriei»”, a povestit Mirela Retegan.

Aceasta a precizat că în ultimele săptămâni resimțise tot mai intens oboseala acumulată și că experiența nu îi mai oferea aceeași bucurie ca la început.

Cele două au mai participat la o cursă pentru ultima șansă

Înainte să fie eliminate în ediția de miercuri, 21 octombrie, Maya și Mirela Retegan au mai concurat într-o cursă pentru ultima șansă. Cele două au alergat pentru o ultimă șansă, iar pentru un moment au crezut că vor merge acasă. Maya aproape că și-a pierdut răbdarea, iar tensiunea era la cote maxime între cele două.

Acestea au ajuns în faimosul parc People's Park, acolo unde au trebuit să caute băiatul perfect, dar nu băiatul perfect în ochii lor. People's Park este un loc unde părinții postează anunțuri în încercarea de a găsi parteneri potriviți pentru copiii lor. Așa că cele două fete Zurli au primit câteva semnalmente de la o mamă ce căuta iubitul perfect pentru fiica ei.

După lungi căutări, Maya a intrat în panică. Aceasta era nemulțumită de faptul că a petrecuse deja prea mult timp pentru o misiune aparent banală, însă, real, era mult mai dificilă pe cât părea.

„Refuz să cred că ies din Asia Express pentru că nu pot să găsesc un bărbat. Mi se pare penibil!”, a spus Maya la Antena 1. Din fericire, cele două au reușit să găsească partenerul perfect pentru fiica acelei femei. Mirela Retegan a recunoscut că mai mult se uita după aspect, ignorând esența, adică acele caracteristici pe care trebuia să le îndeplinească tânărul.

În cadrul acelui episod, echipa eliminată a fost formată din Cheloo și Mihai Ban.