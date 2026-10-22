Maya Sorian, dezvăluiri despre divorțul părinților săi. Cum a afectat-o despărțirea Mirelei Retegan de tatăl ei

Mirela Retegan și Maya Sorian au format o echipă îndrăgită de publicul Asia Express, iar participarea la competiție le-a oferit telespectatorilor ocazia să le descopere mai bine, inclusiv în momentele tensionate. De curând, fiica fondatoarei Găștii Zurli a vorbit despre un subiect sensibil din viața sa: divorțul părinților.

Maya alături de părinții ei. Foto: Facebook

Maya era doar un copil când Mirela Retegan și muzicianul Cornel Sorian au decis să se despartă. Deși nu i-a fost ușor să înțeleagă de ce tatăl său a plecat de acasă și de ce ea a rămas să locuiască alături de mama sa, felul în care cei doi au gestionat separarea a ajutat-o să treacă mai ușor peste această perioadă.

Ce a spus Maya despre divorțul părinților săi

Chiar dacă nu au mai format un cuplu, Mirela Retegan și Cornel Sorian au rămas implicați în viața fiicei lor și au făcut tot posibilul ca aceasta să se simtă iubită și susținută. Într-un interviu acordat publicației Cancan.ro, Maya a povestit că, în timp, a înțeles că despărțirea părinților săi a fost o decizie bună, mai ales după ce a observat că amândoi au devenit mai fericiți.

„Sunt extrem de multe familii care nu îi mai au pe părinți împreună. Dar în multe cazuri, asta nu înseamnă că părintele care a plecat, a părăsit. Asta se poate întâmpla doar dacă el dispare de tot din viața celui mic. Eu am văzut cum doi părinți pot să nu mai fie intr-o relație romantică, dar cu toate astea să rămână prezenți și activi în viața copilului lor, iar el să știe ca este iubit.

Am fost un copil destul de rațional. Țin minte că atunci cand tata a plecat de acasă, eu i-am spus mamei: Tata a ales să plece. Eu am ales să rămân. La început, mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce am rămas doar eu cu mama. Dar apoi, am văzut cum ambii părinți înfloresc separat.”

Maya Sorian: „Pentru copii e cel mai important să își vadă părinții fericiți”

Cu timpul, Maya a observat că ambii părinți erau mai veseli, iar timpul petrecut alături de fiecare dintre ei devenise mai plăcut. Astfel, a înțeles că, uneori, despărțirea poate fi cea mai bună soluție, iar pentru un copil este important să crească având părinți care se simt bine cu propriile alegeri.

Tânăra a mai explicat că relația pe care a avut-o cu mama și cu tatăl său nu a fost influențată de problemele pe care aceștia le-au avut între ei. Potrivit mărturisirilor sale, ambii au avut grijă să păstreze respectul și să îi transmită că, indiferent de schimbările din viața lor, ea a fost și va rămâne copilul lor iubit.

„Cum fiecare dintre ei devenea mai amuzant, mai vesel, petreceam mai mult timp de calitate cu ei și am înțeles că decizia de a se despărți a fost una bună. Pentru copii e cel mai important să își vadă părinții fericiți. A fost extrem de important. Relația mea cu părinții mei nu a avut nicio legătură cu relația lor. Chiar dacă ei aveau perioade în care poate că nu erau cei mai buni prieteni, fiecare vorbea foarte frumos unul despre celălalt și mai ales despre relația lor. Și-au dorit foarte tare ca eu să nu uit că m-am născut din dragoste”, a declarat Maya Sorian.

Mirela Retegan a vorbit despre viața amoroasă a fiicei sale

Mirela Retegan a vorbit despre viața amoroasă a fiicei sale în cadrul unei probe de la Asia Express, când Connie Preda a fost curioasă să afle mai multe despre tânără. Fondatoarea proiectului Gașca Zurli a dezvăluit că Maya este singură, după ce a încheiat relația cu un tânăr pe nume Andrei, artist născut în Spania, dar stabilit în București încă din copilărie.

În urmă cu doi ani, Maya vorbea cu entuziasm despre povestea de iubire pe care o trăia la acea vreme și dezvăluia că relația a venit într-o perioadă în care tocmai se întorsese în România. Tânăra povestea atunci că lucrurile au evoluat rapid, iar la scurt timp a făcut un pas important în viața personală: s-a mutat pentru prima dată cu iubitul ei.

„În iunie m-am întors în țară, apoi m-am îndrăgostit și, în decembrie, m-am mutat pentru prima dată în viața mea cu iubitul meu”, mărturisea Maya.