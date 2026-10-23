Mirela Retegan, despre ce nu s-a văzut la „Asia Express”. Dezvăluiri neașteptate: „Am râs, am plâns, am suferit de frig”

Mirela Retegan revine cu un mesaj emoționant și sincer, la câteva zile după ce parcursul său și al fiicei sale, Maya, în competiția „Asia Express – Drumul Mătăsii” s-a încheiat, în cea de-a șaptea ediție.

Maya Sorian, fiica Mirelei Retegan. Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Pe rețelele de socializare, fondatoarea Găștii Zurli a vorbit despre unul dintre cele mai emoționante momente trăite în cadrul emisiunii, care nu a fost surprins de camerele de filmat.

Ce nu s-a văzut la „Asia Express”

Vedeta le-a povestit urmăritorilor săi despre oamenii din spatele camerelor, cei care îi însoțesc pe concurenți pe parcursul competiției, îi sprijină în momentele dificile și contribuie la desfășurarea întregii experiențe. Mirela Retegan a mărturisit că a reușit să construiască relații speciale cu membrii echipei de producție, în special cu cei care le-au fost alături ei și fiicei sale pe parcursul aventurii din Asia.

Printre aceștia se numără cameramanii, reporterii care le-au însoțit în diferite etape ale competiției, dar și oamenii din echipa de producție pe care cele două au ajuns să îi îndrăgească și să îi admire. La ultimul careu, emoțiile au fost atât de mari, încât Mirela Retegan și Maya au simțit nevoia să îi îmbrățișeze pe cei care le-au fost alături în această experiență.

Mirela Retegan, despre oamenii din spatele camerelor de la Asia Express

Mirela Retegan a vorbit despre relațiile pe care le-a construit cu cei trei cameramani care le-au însoțit în competiție. Vedeta și-a amintit de Alex, primul om alături de care au pornit în cursă, despre Beatles și Avram, fiecare contribuind la experiențele pe care le-au trăit în cadrul emisiunii.

„Momentul cel mai emoționant din ultimul nostru careu la Asia Express nu s-a văzut la televizor. Primii oameni la care am alergat să-i luăm în brațe au fost cei pe care nu-i vedeți. Noi am avut parte de trei cameramani cu care am reușit să construim relații minunate. Alex, primul om cu care am alergat în cursă, a fost extrem de atent cu noi, cald și bun cu Maya, ca un tată (fericiți copiii lui!). Mulțumesc, Alex!

I-a luat locul Beatles, un om extrem de empatic și vesel, alături de care am trăit experiențe unice. Apoi a venit Avram. Cu el am urcat o mie de scări în Canion și am cucerit medalie după medalie.”

Mirela Retegan: „Lavinia e specială. Are un fel al ei de a-ți da putere”

De asemenea, aceasta a vorbit despre Lavinia, reporterul care le-a preluat încă de la primele testimoniale, și despre Ana, care i-a fost alături până la final. În mesajul său, fondatoarea Găștii Zurli a rememorat inclusiv momentele în care au trecut prin frig, foame, căldură și oboseală, dar și clipele în care au reușit să găsească motive de bucurie departe de casă.

„Lavinia a fost reporterul care ne-a preluat încă de la primele testimoniale. Am râs, am plâns, am suferit de frig, de foame, de căldură și de oboseală. Am prins ziua de Paște în China și am luat niște ouă primite de la o gazdă, pe care le-am vopsit cu carioca roșie. Am simțit sărbătoarea la mii de kilometri de casă.

Lavinia e specială. Are un fel al ei de a-ți da putere, o capacitate imensă de a înțelege și de a accepta. Când Lavinia a trebuit să plece, Ana a venit cu noi și ne-a fost alături până la final, fiind martoră atât la cel mai greu moment, cât și la cel mai amuzant autostop. La ultima noastră prezență în careu, nu ne mai ajungeau mâinile să dăm și să primim îmbrățișări.”

Ce a spus Mirela Retegan despre Mona Segall și echipa de producție Asia Express

Mirela Retegan a vorbit și despre amploarea echipei care lucrează la realizarea emisiunii „Asia Express”. Potrivit acesteia, în producție sunt implicate aproape 150 de persoane, venite din diferite colțuri ale lumii, fiecare contribuind la desfășurarea competiției.

Vedeta a amintit și de legăturile speciale pe care le-a avut cu Tia, regizorul de platou din Malaezia, și cu Oscar, inginerul de sunet din Spania. Totodată, aceasta a mărturisit că s-a bucurat să își ia rămas-bun de la Mona Segall, pentru care are o admirație deosebită și al cărei mod de a coordona o producție de asemenea amploare a impresionat-o.

Mirela Retegan le-a menționat și pe Ioana și Roxana, despre care a spus că sunt oamenii pe care Mona Segall se poate sprijini, dar și pe Khuti, managerul vedetelor, care a contribuit la starea de bine a echipelor. De asemenea, vedeta a dezvăluit că Khuti și Haiduc au fost cei care au convins-o să participe la competiție, fiind de părere că relația dintre ea și Maya merită să fie văzută de publicul de acasă.

„În acest show sunt aproape 150 de oameni în echipa de producție, veniți în proiect din toate colțurile lumii. Am avut o legătură specială cu Tia, regizorul de platou din Malaezia, și cu Oscar, inginerul de sunet din Spania. Iar lista poate continua până mâine.”

Ne-am bucurat să ne putem lua rămas-bun de la Mona Segall, pentru care am o imensă admirație și pe care am urmărit-o în fiecare zi, încercând să «fur» câte ceva din felul în care conduce cea mai amplă desfășurare de forțe dintr-o producție de televiziune românească. Ioana și Roxana reușesc să fie stâlpii pe care Mona se sprijină.

Khuti, managerul vedetelor, a contribuit mult la starea de bine a tuturor echipelor.

El și Haiduc sunt oamenii care m-au convins să merg în Asia, fiind convinși că relația mea cu Maya merită văzută de oamenii de acasă.

Vă mulțumesc fiecăruia în parte.

O să vă port mereu în suflet.”

Maya, fiica Mirelei Retegan, despre experiența Asia Express

La rândul său, Maya, fiica Mirelei Retegan și a lui Cornel Sorian, a vorbit despre ceea ce a însemnat pentru ea participarea la „Asia Express”. Tânăra, în vârstă de 25 de ani, a mărturisit că experiența i-a oferit ocazia de a petrece timp prețios alături de mama sa și de a o cunoaște într-un mod diferit față de cel în care interacționau în viața de zi cu zi.

Maya a recunoscut că această aventură a ajutat-o să se descopere și să se accepte așa cum este, cu bune și cu rele. Deși au existat momente în care a fost mulțumită de propria persoană și altele în care nu s-a simțit la fel de bine, tânăra a înțeles că nu trebuie să fie perfectă și că poate găsi frumusețe chiar și în propriile imperfecțiuni.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, aceasta a vorbit despre recunoștința pe care o simte pentru experiența trăită, dar și despre bucuria de a fi făcut parte dintr-o emisiune pe care o apreciază și o respectă.

„Dragă Asia Express,

Îți mulțumesc. Datorită ție, am avut cele mai valoroase două luni cu mama mea. Am petrecut timp împreună cât n-am petrecut toată viața și am avut ocazia să ne cunoaștem ca femeile de astăzi. Datorită ție, m-am acceptat așa cum sunt. Cu bune, cu rele. Au fost momente în care mi-a plăcut de mine și momente în care nu.

Dar am acceptat că nu sunt perfectă și că nici nu trebuie să pretind asta. Că sunt om, că fac tot ce pot și că învăț în fiecare zi. În imperfecțiuni și asimetrii, în cearcăne și în fața nemachiată, astăzi văd frumusețe. Știu că zâmbetul și sclipirea din ochi înseamnă totul. Cred că asta e cel mai valoros lucru din lume.

Am iubit fiecare moment și am trăit experiența fiind conștientă de privilegiul pe care l-am avut. Să fiu acolo, să văd cum se filmează o emisiune pe care eu o ador și o respect, să trăiesc împreună cu mama mea tot… Nu există propoziții care ar putea descrie recunoștința pe care o simt astăzi.”

Maya, despre momentul în care a înțeles că trebuie să se retragă din competiție

Tânăra a mărturisit că ea și mama sa au rezistat în competiție mai mult decât se așteptau inițial. Cele două au petrecut împreună șapte din cele zece săptămâni ale experienței, iar Maya a explicat că au ales să se bucure de fiecare moment atât timp cât au simțit că pot face acest lucru.

Totodată, aceasta a vorbit despre ultimul careu și despre felul în care a privit, dincolo de camerele de filmat, oamenii care fac posibilă desfășurarea emisiunii. Maya a subliniat că membrii echipei de producție depun eforturi considerabile și că, în ciuda dificultăților, reușesc să le ofere concurenților sprijinul de care au nevoie.

„Am rezistat mult mai mult decât ne așteptam. Am stat 7/10 săptămâni. Am stat cât am fost bucurie. Și, când n-am mai fost, am știut că e momentul să facem pasul în spate.

La ultimul careu era clar. Știam, simțeam. Așa că m-am uitat în jur, la ce nu vezi la televizor… M-am uitat după linia camerelor și am văzut oamenii care fac magia să se întâmple. Echipa Asia este una gigantică, iar fiecare om de acolo își face meseria cu măiestrie și pasiune. Iar în echipa noastră am fost noi două, operatorii și reporterițele noastre – oameni minunați pe care i-am admirat pe tot parcursul nostru acolo. Pentru ei e mai mult și mai greu decât e pentru concurenți. Și, totuși, ei ne dau putere și curaj.”

Mesajul transmis de Maya colegilor de competiție și celor care le-au susținut

La finalul mesajului său, Maya le-a mulțumit colegilor alături de care a participat la competiție, dar și celor care au urmărit parcursul său și al mamei sale. Tânăra și-a exprimat recunoștința pentru mesajele primite, pentru susținerea publicului și pentru felul în care oamenii de acasă au trăit experiența alături de ele.

„Dragi colegi de competiție, mă bucur enorm că v-am cunoscut. Vă mulțumesc pentru poveștile din pauze și pentru experiența frumoasă pe care am trăit-o alături de voi.

Dragi prieteni, vă mulțumim pentru fiecare mesaj. Vă mulțumim că ne-ați înțeles, că ne-ați susținut. Vă mulțumim că ați trăit experiența cot la cot cu noi. Sunt recunoscătoare pentru tot.

Mulțumim, Asia Express!”