 În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
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În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție

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Mirela Retegan (55 de ani) s-a întors din aventura „Asia Express” cu o colecție neobișnuită de amintiri: aproape 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție. 

Mirela Retegan a adus acasă aproape 100 de plicuri de la „Asia Express”! Ce a făcut cu ele la întoarcere
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Mirela Retegan a adus acasă aproape 100 de plicuri de la „Asia Express”! Ce a făcut cu ele la întoarcere Foto: click.ro

Fondatoarea Zurli, cunoscută publicului drept Tanti Prezentatoarea, le-a pregătit oamenilor din echipă și prietenilor daruri care poartă urmele experienței trăite. Iar banii câștigați la amuletă au devenit un motiv de bucurie pentru angajații săi.

Pentru Mirela Retegan, întoarcerea de la „Asia Express” a fost și un prilej de a împărți cu cei apropiați o parte din aventura prin care a trecut. A păstrat plicurile primite pe parcursul competiției și le-a adus acasă exact așa cum au rămas după probe: șifonate, murdare, unele chiar cu urme de noroi.

Aproape 100 de plicuri s-au transformat astfel în suveniruri pentru colegi și prieteni. Fiecare a primit câte unul original, cu propria lui poveste și cu urmele drumului parcurs.

„Le-am dăruit oamenilor din echipă și prietenilor”

Mirela Retegan a povestit ce a făcut cu această colecție neobișnuită, strânsă de-a lungul celor șapte săptămâni:

„Am adunat toate plicurile din cele 7 săptămâni. Aproape 100. Le-am adus acasă și le-am dăruit oamenilor din echipă și prietenilor, câte un plic original pentru fiecare.

Exact așa cum erau, folosite, murdare, cu noroi, șifonate, trecute prin tranșeele Asia Express”, ne-a declarat pentru Click! Mirela Retegan.

Plicurile care au însoțit-o în competiție au ajuns, așadar, la oamenii cu care a vrut să împartă amintirea acestei experiențe. Iar surprizele pregătite pentru echipa Zurli au continuat.

Ce a cumpărat din banii câștigați la amuletă

Fondatoarea Zurli a folosit banii câștigați la amuletă pentru a le cumpăra angajaților câte un cadou. Apoi i-a adunat la masă, pe terasa Zurli, unde meniul a păstrat o legătură cu aventura asiatică.

Din banii câștigați la amuletă am cumpărat câte o jucărie LaBubu pentru fiecare angajat și am organizat pe terasa Zurli un prânz cu meniu chinezesc”, a povestit Mirela Retegan.

Cu plicuri originale, jucării și un prânz împreună, Tanti Prezentatoarea a găsit o modalitate de a duce o parte din experiența „Asia Express” și în mijlocul echipei sale.

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