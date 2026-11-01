 Mirela Retegan, despre episodul dureros trăit alături de fiica ei. Maya a ajuns să facă atac de panică
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Mirela Retegan, despre episodul dureros trăit alături de fiica ei. Maya a ajuns să facă atac de panică

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Relația dintre Mirela Retegan, fondatoarea Găștii Zurli, și fiica sa, Maya Sorian, a trecut prin numeroase schimbări de-a lungul anilor. Cele două au avut parte de momente dificile, dar au reușit să își găsească echilibrul atât în viața personală, cât și în proiectele profesionale, precum participarea la „Asia Express” și lansarea podcastului M24.

Mirela Retegan și fiica ei, Maya, despre momentul de cumpănă care le-a schimbat relația
Mirela Retegan și fiica ei, Maya, despre momentul de cumpănă care le-a schimbat relația Foto: Click!

Deși colaborează și petrec timp împreună, mama și fiica locuiesc separat și își respectă libertatea. Mirela Retegan a explicat că nu simt nevoia să fie permanent una în preajma celeilalte, însă știu că se pot baza reciproc atunci când au nevoie de sprijin sau de un sfat.t

Noi nu stăm împreună nonstop. Locuim separat de câțiva ani buni, fiecare are viața ei, iar când ne întâlnim ne bucurăm una de cealaltă. Dacă avem perioade în care nu prea vrem să ne vedem, nu ne vedem. La muncă ne întâlnim și muncim, dar în viața personală fiecare face ce vrea. Bine, în general, perioadele astea nu țin mai mult de patru zile, pentru că eu după patru zile sun și zic: „Mama, am nevoie de un sfat de la un om matur!”, a spus Mirela Retegan pentru OK!Magazine.

Atacul de panică al Mayei, momentul care a schimbat totul

Relația lor nu a fost întotdeauna lipsită de tensiuni. Mirela Retegan a povestit despre un episod în care fiica sa a făcut un atac de panică, după o neînțelegere pornită de la o nemulțumire aparent banală. Experiența a făcut-o să își schimbe perspectiva asupra rolului de mamă și asupra felului în care propriile reacții își pot afecta copilul.

A fost un moment în viața mea când am avut o criză, așa cum au toate mamele, dintr-o nemulțumire banală, și Maya s-a supărat foarte tare și a făcut un atac de panică, iar eu m-am speriat. Am ținut-o în brațe până s-a liniștit și mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată răul din viața copilului meu. Din acel moment, s-a schimbat totul între noi două. Și știu că multe mame nu conștientizează când sunt răul din viața copiilor lor, cu cele mai bune intenții!

Așa că podcastul lansat de noi este fix despre asta, pentru că vorbim onest despre cum am trecut prin diverse provocări de când era Maya mică și până azi. Nu vrem să demonstrăm nimic, vrem doar ca oamenii să-l asculte și să se recunoască, să-și pună întrebări, să se oglindească”, a adăugat ea.

Experiențele din familie au devenit și punctul de plecare pentru podcastul M24, în care Mirela și Maya discută deschis despre provocările relației dintre părinți și copii. În proiect este implicată și mama fondatoarei Găștii Zurli, astfel că discuțiile aduc în prim-plan experiențele a trei generații.

Da, dar puțin altfel. Pentru că este un moment cu mine, Maya și cu mama mea. Mi-am dorit mult ca mama să vină și să povestească despre lucrurile pe care le-a trăit cu mine și să privim evoluția mea din toată perspectiva, cu ce am preluat eu de la ea și ce am folosit mai departe în relația cu Maya. Cred foarte tare în acest proiect și este primul podcast în care se abordează astfel relația dintre părinți și copii, cu o mamă la mijloc, între mama ei și copilul ei”.

Mirela Retegan nu îi impune fiicei sale nicio condiție

Când vine vorba despre viitorul Mayei, fondatoarea Găștii Zurli spune că este pregătită să o lase să își urmeze propriul drum, fără să îi impună alegeri sau așteptări. Cel mai mult își dorește ca fiica sa să fie sănătoasă și fericită, indiferent de deciziile pe care le va lua.

Discuția a fost foarte clară: dacă te îndrăgostești de Gheorghe și Gheorghe are grijă de capre în vârful muntelui, iar tu vrei să te duci după el, du-te liniștită, trăiește-ți povestea, dar să știi că mami o să vină mai rar acolo. Adică nu condiționez cu nimic, nu am nicio așteptare. Tot ce-mi doresc pentru Maya este să fie sănătoasă și fericită”.

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