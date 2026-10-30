Se împlinesc 11 ani de la Colectiv. Cele mai cutremurătoare momente din noaptea incendiului și dezvăluirile care au zguduit România în zilele următoare

Pe 30 octombrie 2026 se împlinesc 11 ani de la incendiul din clubul Colectiv, tragedia care a scos la iveală probleme grave în instituțiile statului, în sistemul medical și în modul în care erau verificate spațiile publice. Zeci de tineri și-au pierdut viața în noaptea de coșmar, iar pentru mulți dintre cei care au supraviețuit lupta a continuat în spitale, unde au apărut alte întrebări dureroase despre șansele de salvare și condițiile de tratament.

Pe 30 octombrie 2026 se împlinesc 11 ani de la incendiul din clubul Colectiv Foto: arhiva

În seara de 30 octombrie 2015, sute de tineri s-au adunat într-un club din București pentru a participa la un concert, fără să știe că următoarele minute aveau să le schimbe definitiv destinele. O serie de efecte pirotehnice folosite în interiorul localului a declanșat un incendiu care s-a extins cu o rapiditate înspăimântătoare, transformând o seară obișnuită de distracție într-o luptă disperată pentru supraviețuire.

În timp ce familiile își căutau apropiații, spitalele din Capitală primeau victime cu arsuri grave și intoxicații provocate de inhalarea fumului, iar autoritățile încercau să gestioneze una dintre cele mai dificile intervenții din istoria recentă a țării. În zilele care au urmat, bilanțul victimelor a crescut, au apărut informații despre problemele din sistemul medical, iar revolta oamenilor s-a transformat în proteste de amploare, care au dus inclusiv la demisia Guvernului condus de Victor Ponta.

La 11 ani de la incendiul din Colectiv, cele mai importante momente ale tragediei readuc în atenție nu doar imaginile acelei nopți, ci și întrebările despre responsabilitate, siguranță și schimbările care ar fi trebuit să împiedice repetarea unui asemenea dezastru.

Cum a izbucnit incendiul din clubul Colectiv, în seara de 30 octombrie 2015

În seara zilei de 30 octombrie 2015, trupa Goodbye to Gravity susținea un concert în clubul Colectiv din București, unde își lansa albumul „Mantras of War”. În local se aflau aproximativ 300 de persoane, în mare parte tineri veniți să participe la eveniment.

În timpul spectacolului au fost folosite artificii de interior, iar scânteile au ajuns la materialul fonoabsorbant montat pe un stâlp al clădirii. Materialul a luat foc, iar flăcările s-au extins rapid către tavan, într-un spațiu în care posibilitățile de evacuare erau limitate.

Potrivit reconstituirilor realizate ulterior pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și a expertizelor din dosar, focul s-a propagat în doar câteva zeci de secunde, iar oamenii au avut la dispoziție un interval extrem de scurt pentru a încerca să ajungă la ieșire.

Una dintre cele mai grave probleme a fost configurația clubului, în care evacuarea unui număr atât de mare de persoane printr-un spațiu restrâns a devenit extrem de dificilă. În interior s-a creat o aglomerație puternică, oamenii încercând să ajungă simultan spre ieșire, în timp ce fumul dens se răspândea în încăpere.

Mărturiile supraviețuitorilor au descris scene dramatice, cu persoane care încercau să-i ajute pe cei căzuți, tineri care se întorceau pentru a-și căuta prietenii și oameni care au reușit să iasă din clădire cu arsuri grave. Pentru mulți dintre cei aflați în club, câteva secunde au făcut diferența dintre viață și moarte.

Primele intervenții și bilanțul care avea să crească în zilele următoare

Primul apel la numărul de urgență 112 a fost înregistrat în jurul orei 22:32, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru a acorda ajutor victimelor și pentru a transporta răniții la spitalele din București. Gravitatea situației a impus mobilizarea unui număr important de pompieri, paramedici, ambulanțe și polițiști.

În noaptea tragediei, primele informații oficiale indicau 27 de persoane decedate și peste 160 de răniți transportați la unitățile medicale. Numărul victimelor avea însă să crească în perioada următoare, deoarece mulți dintre cei internați se aflau în stare critică, cu arsuri extinse, leziuni ale căilor respiratorii și complicații provocate de inhalarea fumului toxic.

În cele din urmă, bilanțul tragediei a ajuns la 64 de persoane decedate, potrivit cifrei consemnate în numeroase relatări despre incendiul din Colectiv. În spatele acestui număr se află familii care și-au pierdut copiii, părinții sau prietenii, dar și supraviețuitori care au rămas cu sechele fizice și psihologice.

Pe 31 octombrie 2015, Guvernul a declarat trei zile de doliu național, iar România a fost cuprinsă de un val de tristețe și solidaritate. La spitale și în apropierea locului tragediei au apărut flori, lumânări și mesaje în memoria celor care și-au pierdut viața.

Colectiv și drama răniților: de ce sistemul medical nu a putut răspunde tuturor nevoilor

După stingerea incendiului, atenția s-a îndreptat către spitalele în care fuseseră internați supraviețuitorii, iar pe măsură ce starea unora dintre pacienți se agrava, au apărut întrebări tot mai serioase despre capacitatea sistemului medical românesc de a trata victimele unor arsuri de o asemenea gravitate.

Tratamentul pacienților cu arsuri extinse presupune infrastructură specializată, personal medical cu experiență, echipamente adecvate și măsuri stricte de prevenire a infecțiilor. În cazul victimelor de la Colectiv, nevoile medicale au fost uriașe, iar capacitatea disponibilă în spitalele din România a fost depășită, au scris cei de la Antena 3.

O parte dintre răniți au fost transferați în spitale din străinătate, în țări precum Austria, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Israel și Elveția. Pentru familiile acestora, fiecare transfer a însemnat speranță, dar și o perioadă suplimentară de teamă și incertitudine.

Ulterior, au apărut relatări și controverse privind modul în care au fost organizate transferurile, condițiile de tratament și infecțiile dobândite în unitățile medicale. Starea fragilă a pacienților și evoluția unora dintre cazuri au amplificat întrebările despre posibilitățile reale de îngrijire a marilor arși în România.

Astfel, tragedia nu a mai fost privită doar ca un incendiu produs într-un club care nu oferea condiții corespunzătoare de siguranță, ci și ca un moment care a scos la suprafață vulnerabilitățile unui sistem medical nepregătit să gestioneze un număr atât de mare de pacienți cu arsuri grave.

Scandalul Hexi Pharma, dezvăluirile care au amplificat revolta după Colectiv

La câteva luni după incendiu, încrederea românilor în sistemul sanitar a fost din nou pusă la încercare, după ce investigațiile jurnalistice au scos la iveală probleme legate de dezinfectanții utilizați în spitale.

În 2016, scandalul Hexi Pharma a devenit unul dintre cele mai importante subiecte de interes public, după apariția informațiilor potrivit cărora unele produse biocide furnizate unităților medicale aveau concentrații ale substanțelor active diferite de cele declarate.

Investigațiile și testele realizate ulterior au alimentat îngrijorările privind eficiența dezinfecției în spitale, într-un moment în care infecțiile asociate asistenței medicale reprezentau deja o problemă majoră pentru pacienții cu arsuri grave.

Legătura dintre scandalul dezinfectanților și tragedia din Colectiv a devenit un subiect deosebit de sensibil în spațiul public, mai ales după ce familiile victimelor au cerut explicații despre condițiile în care au fost tratați răniții și despre infecțiile apărute în timpul spitalizării.

Criza a avut și consecințe politice, ministrul Sănătății de la acea vreme, Patriciu Achimaș-Cadariu, demisionând în mai 2016. Scandalul a amplificat neîncrederea în instituțiile responsabile de controlul și supravegherea sistemului sanitar.

Cazul Hexi Pharma a continuat să aibă evoluții judiciare în anii următori, iar soluțiile pronunțate în diferitele etape ale proceselor au readus în atenție dificultățile de stabilire a responsabilităților într-un scandal cu implicații majore pentru sănătatea publică.

Protestele Colectiv și demisia Guvernului Victor Ponta

Pe măsură ce informațiile despre condițiile în care funcționa clubul și despre problemele sistemului medical au devenit publice, durerea familiilor victimelor s-a transformat într-o amplă revoltă socială.

În primele zile ale lunii noiembrie 2015, mii de oameni au ieșit în stradă în București și în alte orașe din țară, cerând asumarea responsabilității de către autorități și schimbări reale în instituțiile statului. Mesajul „Corupția ucide” a devenit unul dintre cele mai cunoscute sloganuri ale manifestațiilor, fiind asociat cu nemulțumirea față de lipsa controalelor eficiente și față de modul în care erau aplicate regulile de siguranță.

Pe 4 noiembrie 2015, premierul Victor Ponta și-a anunțat demisia, în contextul protestelor declanșate de tragedie. În aceeași perioadă, și-au anunțat demisiile ministrul de Interne Gabriel Oprea și primarul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.

Ulterior, la conducerea Guvernului a venit Dacian Cioloș, care a format un cabinet tehnocrat, într-un moment în care presiunea publică pentru reforme și responsabilitate instituțională era foarte mare.

Pentru societatea românească, protestele de după Colectiv au reprezentat unul dintre cele mai importante momente de mobilizare civică din ultimii ani, iar incendiul a devenit un simbol al nemulțumirii față de modul în care funcționau instituțiile statului.

Procesele și condamnările din dosarul Colectiv. Ce au decis instanțele

Anchetele desfășurate după incendiu au urmărit stabilirea responsabilităților pentru condițiile în care funcționa clubul, pentru folosirea efectelor pirotehnice și pentru verificările care ar fi trebuit să prevină tragedia.

Dosarul principal a fost unul complex, în care au fost cercetate mai multe persoane, inclusiv patronii clubului, reprezentanți ai firmei care furnizase artificiile și funcționari implicați în activitățile de autorizare și control.

În decembrie 2019, Tribunalul București a pronunțat prima sentință în dosarul Colectiv, însă procesul a continuat în căile de atac. În mai 2022, Curtea de Apel București a pronunțat hotărârea definitivă, stabilind condamnări pentru mai mulți inculpați, printre care patronii clubului și persoane implicate în activitățile de autorizare și verificare.

Ulterior, au existat și evoluții judiciare distincte, care au modificat situația unor persoane condamnate în primă instanță. Un exemplu este cazul fostului primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, care a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în 2023.

Instanțele au stabilit și obligații de despăgubire pentru victime și familiile celor decedați. Cu toate acestea, pentru oamenii care au pierdut persoane dragi sau care trăiesc în continuare cu urmările incendiului, nicio condamnare și nicio sumă de bani nu pot compensa suferința provocată de tragedie.

Ce s-a schimbat în România în cei 11 ani de la incendiul din Colectiv

După tragedie, siguranța spațiilor publice a devenit o temă centrală în dezbaterea publică, iar autoritățile au anunțat măsuri pentru intensificarea controalelor, respectarea normelor de securitate la incendiu și sancționarea celor care permit funcționarea unor localuri fără îndeplinirea cerințelor legale.

În anii care au urmat, au fost modificate și completate reglementări privind securitatea la incendiu, iar controalele în spațiile în care se organizează evenimente cu public au devenit un subiect de interes major.

Totodată, problemele din sistemul medical au continuat să fie discutate, în special în ceea ce privește tratarea pacienților cu arsuri grave, prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale și dezvoltarea unor centre specializate pentru marii arși.

Tragedia a arătat că adoptarea unor reguli și anunțarea unor reforme nu sunt suficiente dacă acestea nu sunt aplicate în practică, iar verificările și responsabilitatea instituțiilor nu sunt exercitate în mod eficient.

La 11 ani de la incendiul din Colectiv, întrebarea despre lecțiile învățate de România rămâne la fel de importantă. Pentru familiile celor care au murit, pentru supraviețuitorii care continuă să trăiască alături de urmările fizice și emoționale ale incendiului și pentru cei care au cerut schimbare în stradă, această tragedie nu este doar o filă din trecut.

30 octombrie 2015 rămâne data la care o seară de concert s-a transformat într-un dezastru național, iar zilele care au urmat au arătat că problemele nu se opreau la ușa clubului. Incendiul a scos la iveală vulnerabilități în domeniul siguranței publice, dificultățile sistemului medical și lipsa unor mecanisme eficiente de control, iar scandalurile și protestele care au urmat au schimbat profund discuția despre responsabilitatea autorităților.

La 11 ani de la Colectiv, memoria victimelor rămâne un avertisment despre consecințele ignorării regulilor și despre responsabilitatea celor care trebuie să protejeze viețile oamenilor. O asemenea tragedie nu ar trebui să fie uitată, iar lecțiile ei nu ar trebui să rămână doar promisiuni făcute în momente de criză.